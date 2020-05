Clizia Incorvaia, avete mai visto la figlia Nina? É la sua fotocopia [FOTO]

Clizia Incorvaia è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto dal giornalista Alfonso Signorini. L’influencer e modella ha avuto un percorso molto particolare: entrata nella casa più spiata di Italia quasi in sordina, dopo solo qualche settimana dall’inizio del reality è venuta fuori tutta la sua prorompente personalità.

Clizia Incorvaia innamorata pazza di Paolo Ciavarro

Reduce dalla fine della sua travagliata storia d’amore con il leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina, la bella 40enne ha intrapreso una relazione con il suo coinquilino Paolo Ciavarro.

All’inizio ha fatto molta fatica a lasciarsi andare, ma con tanta pazienza e soprattutto non affrettando i tempi, il figlio di Eleonora Giorgi è riuscito a conquistare il cuore della bionda sicula, la quale ha fatto intendere di essere innamorata del bel romano dagli occhi di ghiaccio.

Ad oggi la loro frequentazione continua, i due sono ufficialmente una coppia, anche se sono costretti a stare separati a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Un quarantena vissuta tra videochiamate e dolci e smielate dediche d’amore condivise su Instagram con i propri follower.

Clizia mamma felice e premurosa

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Clizia ha spesso parlato del suo più grande amore, la piccola Nina, la figlia nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, suo ex marito con il quale non ha buoni rapporti. La piccola è bellissima ed è praticamente la sua fotocopia. Sono tantissime le foto e i filmati che è solita pubblicare in sua compagnia, scatti che fanno boom di like e di commenti. (Continua dopo la foto)

Perchè ha mentito sull’età

La modella è stata protagonista durante la sua permanenza nella casa del Gf, di una querelle che ha monopolizzato l’attenzione del gossip per molte settimane. La bellissima ha infatti mentito sulla sua età, dichiarando di avere quasi 30 anni a fronte dei 40.

A suo dire la bugia bianca è stata dettata da una sorta di imbarazzo che lei prova nel dichiarare i suoi veri anni, visto che ne dimostra molti in meno. In effetti la modella sembra aver proprio fatto un patto con il diavolo: è semplicemente meravigliosa.