Valentina Autiero UeD irriconoscibile, caschetto biondo e naso a patata: fan increduli (FOTO)

Uomini e Donne è tornato in onda nella sua versione classica e oltre al siparietto di Gemma e del suo nuovo ‘baby corteggiatore’ è tornata anche Valentina Autiero. La dama fa parte del programma da diversi anni e ormai da tempo non riesce a trovare la sua anima gemella. Infatti, l’ultima relazione risale al periodo natalizio. Prima della sospensione del format stava conoscendo Patrik ma anche in questo caso la storia non è terminata nel migliore dei modi.

In queste settimane di quarantena Valentina Autiero, come tante altre sue colleghe è molto attiva sui social. Ai suoi fan ha regalato scatti in versione acqua e sapone ma anche tante foto in abiti sexy e sensuali. A lasciare i fan senza parole però, una sua immagine da piccola dove appare diversamente da come è oggi. Vediamo perchè.

La dama di uomini e Donne irriconoscibile con un caschetto biondo

Chi segue Valentina Autiero di sicuro avrà notato la sua bellezza. La dama di uomini e donne ama cambiare continuamente look, sopratutto ai capelli. Spesso, infatti, aggiunge delle extension dando volume e lunghezza alla chioma. Nessuno però l’ha mai vista bionda e un suo scatto sui social ha scatenato il panico.

Da bambina Valentina Autiero era completamente diversa da oggi. A dimostrarlo una foto pubblicata da lei stessa su Instagram dove è apparsa bionda platino e con tanto di caschetto. Impossibile riconoscerla tanto che alcuni fan con ironia l’hanno associata al cantante Nino D’Angelo. (Continua dopo il post)

Valentina Autiero alla ricerca del vero amore

Valentina Autiero ha raggiunto una certa notorietà grazie a Uomini e Donne. La dama del trono over oggi appare in tv sempre diretta, determinata e sopratutto sicura di se. Questo suo modo di essere spesso viene frainteso e gli uomini come lei stessa ha spiegato sembrano aver paura del suo carattere. Questo spiegherebbe il motivo per cui in tanti scappano dopo poche settimane lasciandola sola e delusa.

Nella puntata del 4 maggio 2020, Valentina Autiero si è mostrata interessata ad un nuovo cavaliere, Alessandro. Il calciatore e tassista ha espresso anche lui una certa simpatia per donna e entrambi hanno deciso di sentirsi. Dopo l’ultima delusione presa da Andrea, che ha baciato una ragazza fuori dal programma, in tanti sperano che per bella romana questa sia la volta buona.