Andrea Damante lascia di nuovo Giulia De Lellis: la sofferta decisione post quarantena

Andrea Damante lascia Pomezia e torna a Milano

Lunedì 4 maggio 2020 inizia ufficialmente la Fase 2, quindi anche i piani di Giulia De Lellis e Andrea Damante sono cambiati. Dopo aver vissuto insieme otto settimane insieme a Pomezia, nella casa dei genitori della nota influencer, la coppia che si è rimessa insieme dopo un paio di anni si sono separati di nuovo. Ovviamente non si sono lasciati dal punto di vista sentimentale, ma solo perché l’ex tronista è tornato a vivere nel suo appartamento milanese.

Dopo tempo che non rivedeva la sua famiglia, il dj ha avuto la possibilità di riabbracciarli. Ricordiamo he i parenti vivono tra la Lombardia e il Veneto. Ma lo spostamento di Regione è possibile solo perché Damante inizierà di nuovo a lavorare. Al momento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è rimasta nel Lazio e ha avuto la possibilità di vedere le sue nipotine.

L’influencer e il dj andranno a convivere insieme?

In questo periodo di quarantena dovuta al Covid-19, Giulia De Lellis e Andrea Damante che si sono ritrovati da poco hanno avuto la possibilità di stare insieme a lungo. Dopo un periodo di mistero, la nota influencer laziale e il dj veronese sono usciti allo scoperto, anche se non hanno dato informazioni sul loro ritorno di fiamma.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo aver scritto un libro sulle corna che le ha fatto il fidanzato, sembra averlo perdonato. Ora c’è da capire se nelle prossime settimane la giovane raggiungerà l’ex tronista nel capoluogo lombardo per andare a convivere insieme come prima. Ricordiamo che Giulia a Milano ha tanti interessi, soprattutto professionali. Addirittura sul web si parla di possibili nozze previste per il prossimo anno.

L’indiscrezione del settimanale Gente

Stando a quanto riportato dal magazine Gente, Giulia De Lellis e Andrea Damante potrebbero sposarsi già nel 2021, ovvero dopo che terminerà l’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

C’è da vedere, però, se per il prossimo anno la pandemia sarà solo un ricordo lontano. Ora che i due ragazzi sono uniti più che mai stanno progettando il loro futuro insieme.