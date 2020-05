Lorella Cuccarini sotterra l’ascia di guerra: il gesto amorevole verso Barbara D’Urso [FOTO]

Barbara D’Urso elogiata da Lorella Cuccarini

Domenica sera, dopo un ampio spazio dedicato all’emergenza Coronavirus, Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso ha voluto ricordare il compianto Alberto Castagna, venuto a mancare 15 anni fa a soli 59 anni. Un momento molto commovente che è stato apprezzato da gran parte del pubblico di Canale 5. Tra questi, stranamente, anche Lorella Cuccarini che dallo scorso settembre è la rivale di Lady Cologno con La vita in diretta.

Infatti la collega di Alberto Matano ha ringraziato Carmelita postando tra le Stories di Instagram alcuni attimi della trasmissione Mediaset. “Bellissimo il ricordo di Alberto Castagna fatto da Barbara d’Urso…Davvero grazie per questo bellissimo momento…”, ha scritto la professionista romana. Il giorno seguente, nell’anteprima di Pomeriggio Cinque, Barbarella ha voluto ringraziare Lorella per il suo pensiero sul noto social network.

Live Non è la D’Urso: l’omaggio ad Alberto Castagna

Barbara D’Urso ha voluto fare un omaggio ad Alberto Castagna. Tra i vari ricordi, la padrona di casa ha mostrato un video in cui il conduttore di Stranamore era tornato sul piccolo schermo dopo un lungo periodo di malattia. In quell’occasione nel programma dei sentimenti era presente anche Maurizio Costanzo che gli fece un grande in bocca al lupo.

Attimi che hanno commosso la presentatrice de La vita in diretta, Lorella Cuccarini che su Instagram ha scritto: “Un momento questo di grande commozione…Ed eravamo in tanti a condividerlo…”. (Continua dopo le foto)

Lorella Cuccarini e i complimenti a Maurizio Costanzo

Oltre a ringraziare più volte Barbara D’Urso per aver omaggiato Alberto Castagna a Live Non è la D’Urso, Lorella Cuccarini ha spesso dell belle parole anche per Maurizio Costanzo. Ovviamente l’iniziativa della soubrette romana ha sorpreso tantissimo i suoi follower di Instagram che non si aspettavano una reazione del genere nei confronti della rivale, professionale.

Ricordiamo, infatti, che la collega di Matano dallo scorso autunno si scontra contro Pomeriggio Cinque di Lady Cologno. Infatti sul web gira a voce che tra le due professioniste non correva buon sangue.