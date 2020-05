Agenti di polizia attaccano una tigre gigante: era una statua di resina

Una segnalazione di una tigre gigante nel bosco da parte di alcuni escursionistu, ha spinto le forze dell’ordine ad intervenire, nel Kent. Tuttavia, solo dopo aver smosso quasi tutta la caserma, è emerso che si trattasse di una statua di resina. Per fortuna gli agenti hanno preso l’aneddoto con ironia.

Circa 10 sono stati gli agenti di polizia armati ad intervenire su questa tigre gigante. A coadiuvare la polizia vi era persino un equipaggio di elicotteri che sorvegliava la proprietà rurale in cui si trovava la tigre gigante. La segnalazione ricevuta su questo enorme animale in cattività si è pero rivelata essere un grande malinteso. Si trattava infatti di una statua costruita molti anni or sono.

La polizia del Kent ha inviato gli ufficiali e un elicottero del National Air Air Service in quella proprietà privata dopo che alcuni escursionisti hanno riferito di aver visto una tigre gigante nei paraggi. Mentre si recavano in loco, il figlio della proprietaria di casa ha telefonato alla madre, Juliet Simpson.

La donna, 85 anni, ha raccontato in un’intervista che il Figlio Duncan si era allarmato nel vedere gli agenti dirigersi verso la sua residenza. A quel punto anche Juliet si è preoccupata. Per cui è uscita dalla sua casa ed è andata incontro ai poliziotti, che puntavano le armi contro la tigre. A quel punto ha capito e ha detto con sarcasmo: “volete che vi presenti a questa tigre?”.

La “tigre” era in realtà una scultura a grandezza naturale che Juliet aveva messo insieme da sola con filo di pollo e resina più di 20 anni fa. La donna ha detto che gli agenti dopo pochi attimi di sgomento, hanno reagito divertiti al malinteso. Anzi hanno voluto anche scattare delle foto mettendosi in posa vicino alla scultura della tigre.

Juliet ha raccontato che “A loro è piaciuta la mia statua e hanno detto che pensavano che fosse molto realistica. Hanno detto che il loro intervento era d’obbligo per tutelare la gente”. La nipote di Juliet, Martha, ha pubblicato su Twitter le foto della scultura e dei poliziotti divertiti. Ha scritto nel post: “Mia nonna è una scultrice. Oggi 10 poliziotti armati ed un elicottero sono stati chiamati a casa sua dopo che alcuni escursionisti avevano denunciato la presenza di una tigre nel bosco. Questa è la tigre”.

My Granny is a sculptress. Today 10 armed police and a helicopter were called to her house after walkers reported a tiger in the woods. This is the tiger. pic.twitter.com/Kn21npZPiS

— Martha (@marthasimpson__) May 2, 2020