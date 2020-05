Elettra Lamborghini vive in una villa sfarzosa tra lusso e comfort esagerati [FOTO]

La villa di Elettra Lamborghini

Per ben due mesi Elettra Lamborghini e il suo fidanzato Afrojack hanno vissuto insieme per via della quarantena. I due innamorati hanno condiviso gli stessi spazzi in una villa super lussuosa e con dei comfort esagerati.

La casa della ricca ereditiera rispecchia moltissimo il suo carattere, infatti è esagerata come lei. L’ex giudice di The Voice of Italy è stata sempre restia nel parlare della sua vita privata, ma in occasione della segregazione per via del Coronavirus su Instagram ha mostrato alcuni spazi della sua abitazione.

Palestra e zona giorno extra lusso

Come accennato prima, la villa di Elettra Lamborghini è dotata di tutti i comfort e non mancano dei dettagli molto lussuosi. Una delle camere è adibita a sala cinema. Al suo interno ci sono dei maxi schermo, ma anche delle poltrone prendendo le sembianze di un vero e proprio cinema.

Poi c’è un’altra stanza che è adibita a palestra. Lì dentro sono presenti degli accessori e strumenti per fare fitness, ma nello stesso tempo mentre si utilizza il tapis roulant si può giocare con i videogiochi oppure guardare la televisione. La villa della cantante è abbastanza grande e luminosa.

Per quanto riguarda la sala da pranzo c’è un tavolo molto ampio con ripiano in cristallo. Nello stesso ambiente è presente anche un lampadario in tulle nero. Mentre i mobili della zona living sono classici e bianchi. E proprio in questa camera la Lamborghini e il compagno Afrojack si rilassano e guardano la tv. (Continua dopo le foto)

Il giardino e le altre ricchezze di Elettra Lamborghini

Le varie camere della villa di Elettra Lamborghini sono separate da porte scorrevoli in vetro. Inoltre al suo interno è possibile imbattersi a piante e oggetti di decoro. All’esterno dell’abitazione è presente anche un grande giardino con tante palme e aiuole.

In questo periodo di quarantena chi si è occupato del verde? Per caso il suo fidanzato Afrojack? Oltre ad avere una casa extra lusso, l’ereditiera possiede anche alcuni cavalli, 4 chihuahua, ognuno di esso ha una propria stanza e automobili costosissime.