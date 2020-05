Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 5 maggio 2020: Gemma esagera nella sfilata [VIDEO]

Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Con l’inizio della Fase 2 anche il dating show Uomini e Donne è tornato in studio. Ovviamente non era presente il pubblico e i protagonisti del Trono over era distanziati l’uno dall’altro e tra loro non c’è stato nessun contatto.

Dopo l’esperimento delle settimane scorse che si è rivelato un vero e proprio flop, Maria De Filippi è riuscita a riunire nel centro Elios di Roma Gemma Galgani, Barbara De Santi e tanti altri ancora. Cosa accadrà nel prossimo episodio?

Ecco dove eravamo rimasti

Il pubblico di Uomini e Donne e Gemma Galgani hanno visto per la prima volta il 26enne Sirius. Quest’ultimo ha detto alla dama piemontese di esistere davvero, infatti muniti di guanti e mascherina si sono toccati per mano a quel punto l’opinionista Tina Cipollari ha esclamato: “Mi rifiuto di rimanere in studio. Voglio uscire”. Nicola ha donato alla torinese delle rose rosse dicendole di apprezzarne la sua femminilità.

A distanza, il ragazzo è Gems hanno danzato insieme. Le altre dame presenti in studio l’hanno criticata aspramente. Come regali, il giovane le ha portato una spilla della madre e delle calle in segno di purezza. Lui ha affermato che l’età non conta apprezzando le qualità della Galgani.

Uomini e Donne: prosegue il Trono over

Cosa accadrà nel secondo appuntamento settimanale del dating show Uomini e Donne? Oggi pomeriggio, martedì 5 maggio 2020 alle 14 :45 su Canale 5 va il programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Nello studio 6 del centro Elios di Roma I telespettatori assisteranno al ritorno di Gemma e Giovanna, rispettivamente alle prese con ulteriori critiche e colpi di scena.

Dopo aver visto di presenza il 26enne Sirius, la sua acerrima nemica Tina Cipollari continuerà a scontrarsi con la dama torinese. Stando alla clip condivisa sui canali social di U&D ma anche su Witty Tv, vedremo anche il trono della Abate. Inoltre, secondo gli spoiler ci sarà una nuova sfilata che renderà ancora una volta, protagoniste le dame del Trono Over. Ecco il video anticipazioni: