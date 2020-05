Vieni da Me torna in tv

Vieni da Me di Caterina Balivo torna in pianta stabile su Rai 1, sempre alle 14:00. Si tratta di un ritorno un pò sofferto, a causa della pandemia del Coronavirus che ancora non è terminata, ma in compenso è arrivata la cosiddetta fase 2 che ha fatto ripartire vari programmi televisivi come Uomini e Donne e L’eredità.

Il programma di Flavio Insinna ha ospitato come concorrenti alcuni tra i campioni del quiz che hanno potuto permettersi di presenziare allo show più seguito della televisione della fascia preserale. A vincere è stato Marco, il quale però non è riuscito a vincere la ghigliottina da 100.000 euro. La somma vinta, in queste prime puntate speciali del gioco, sarà devoluta alla Protezione Civile.

Un ritorno dopo due mesi

Caterina Balivo ritorna alla conduzione del suo Vieni da Me dopo circa due mesi di mancata messa in onda. Infatti, l’ultima puntata era andata in onda il 13 marzo 2020. Ospiti di questa puntata, Carlo Conti che ha fatto un’insolita Cassettiera in collegamento, Manuela Moreno del TG2 Post e Martina Stella.

Caterina Balivo ha aperto il ritorno della trasmissione, sospesa a causa della diffusione del Coronavirus, con un discorso commovente, che ha fatto molto parlare i social. Nel discorso, non sono mancati riferimenti alla sua famiglia, in particolare il marito Guido Maria Brera, i figli Guido Alberto e Cora ed il direttore di Rai 1, Stefano Coletta.

Balivo piange, durante la trasmissione

All’inizio della trasmissione, Caterina Balivo ha fatto un discorso commovente. “Questa mattina dopo quasi due mesi ho ripreso la mia macchina, ho attraversato Roma e sono arrivata qui. Una Roma ancora impaurita, semivuota, ma bella, bellissima, anzi più bella che mai” ed ha aggiunto “C’è una cosa che io, solo grazie a voi, vorrei imparare a fare: è che in momenti difficili come questi, regalare un sorriso, raccontare una storia, e perché no, anche divertirci assieme è una delle parti più nobili del nostro lavoro. Perciò, sarò per sempre grata al direttore Stefano Coletta che me l’ha fatto capire”.

I ringraziamenti al direttore di Rai 1 non sono affatto casuali. Infatti, gran merito va dato al direttore Coletta, che l’ha convinta a farla tornare sul piccolo schermo.