George Clooney, la sua governante lo svergogna: “Fa puzze e flautolenze, uno schifo…”

La vita sentimentale di George Clooney

E pensare che gran parte delle donne lo considerano un sex symbol mondiale. Stiamo parlando di George Clooney, l’attore hollywoodiano che alcuni anni è stato il compagno dell’ex velina di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis. Al momento il professionista non può per via dell’emergenza sanitaria, ma fino a qualche tempo fa era presente nella sua meravigliosa villa sul Lago di Como.

Dopo la fine della storia con l’artista sarda, lui ha incontrato Amal, l’ha sposata e hanno anche dei figli. I due sono molto innamorati e in alcune intervista ha confidato che è la donna della sua vita. In poche parole George sembrerebbe una persona che uno sguardo farebbe cascare ai suoi piedi chiunque, ma di recente è uscito un retroscena su di lui davvero imbarazzante. Di cosa si tratta?

La confessione della governante

Ebbene sì, l’affascinante George Clooney ha un segreto che ormai non lo è più grazie alla sua governante. Quest’ultima, infatti, ha spiattellato qualcosa di davvero imbarazzante che fa cadere il mito che è in lui. Una confessione che ha lasciato a bocca aperta tutti i fan che in questi anni lo hanno seguito sui social network ma anche nelle pellicole nelle quali ha recitato.

La Governante svela dei particolari imbarazzanti su George Clooney

Chi lavora per George Clooney, o meglio chi opera all’interno della sua mega villa, di recente ha reso noto che quando è tra le mura domestiche e lontano dalle telecamere, l’attore hollywoodiano perde tutta la sua eleganza e signorilità che lo contraddistingue.

In che senso? Stando a quanto dello dalla sua governante, pare che l’ex di Elisabetta Canalis si lasci andare frequentemente a peti e flatulenze importanti. Ovviamente queste azioni capitano a tutti, ma una cosa è farli davanti al suo personale e un’altra da solo.

Ovviamente questa condizione non risulta particolarmente signorile. Sembra, infatti, che anche la moglie Amal ha notato questo particolare e sembra che tale abitudine non le piaccia per nulla. Dopo questa confessione, la domestica continuerà a lavorare ancora per lui?