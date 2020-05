“Pronto a ricongiungermi…”: Alberto Matano ritrova il sorriso, incontro con la fidanzata? [FOTO]

Alberto Matano lascia La vita in diretta?

Da qualche settimana il nome di Alberto Matano circola con insistenza sul web. Il motivo? Prima si è parlato di rapporti pessimi con la collega Lorella Cuccarini, voce smentita dallo stesso a La vita in diretta. Successivamente è stato menzionato per un possibile addio allo storico rotocalco di Rai Uno e la sostituzione con il giornalista Salvo Sottile.

Sembra che il professionista possa prendere le redini di una nuova trasmissione televisiva in seconda serata, anche se al momento è tutto top secret. Ovviamente sono solo delle indiscrezioni e ad oggi non ci sono delle conferme da parte del diretto interessato. Di recente, però, l’ex volto del Tg1 ha ritrovato il sorriso postando un nuovo scatto su IG. Per caso c’entra la sua fidanzata misteriosa?

Il giornalista prende le difese di Giovanna Botteri

Di recente Alberto Matano ha sbottato contro Striscia la Notizia e Michelle Hunziker, infastiditi del servizio dedicato alla collega Giovanna Botteri, corrispondente della Rai a Pechino. Il tg satirico di Antonio Ricci ha preso di mira la professionista per il suo abbigliamento ma anche per i capelli.

A quel punto il conduttore de La vita in diretta, attraverso il suo profilo Twitter si è sfogato così: “Ha raccontato negli anni pezzi di storia. Dal Kosovo all’Iraq, prima giornalista al mondo a documentare le bombe su Baghdad, poi gli Usa fino alla Cina e alla pandemia. Giornalista si, ma soprattutto una donna speciale, ironica, iconica, vera. E assai cool!”.

Il messaggio di Alberto Matano su IG

Mentre nella mattina dli lunedì 4 maggio 2020, con l’inizio della tanta attesa Fase 2, Alberto Matano ha voluto mostrare la sua positività ai follower. In pratica il padrone di casa de La vita in diretta ha condiviso una foto sul suo account Instagram, ovvero un selfie realizzato all’interno della sua automobile.

A corredo dello scatto, l’ex mezzo busto del Tg1 ha scritto il seguente messaggio: “Pronti a ripartire… ora spetta a noi, ricongiungerci con distanza e responsabilità #buongiorno #fase2 #4maggio #yeswecan. A più tardi @vitaindiretta alle 16.50”. Parole di incoraggiamento ed un invito a tutti gli italiani di essere responsabili e prudenti. Altri seguaci hanno letto in questa didascalia la gioia di poter rivedere la sua dolce metà. Ecco il post: