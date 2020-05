Antonio Zequila, nuovo attacco ad Antonella Elia, “Cariatide senz’anima..”

Che il rapporto tra Antonio Zequila ed Antonella Elia non sia mai stato idilliaco non è una novità. Chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello VIP, infatti, ricorderà le liti che hanno contraddistinto la loro convivenza. Liti che si sono chiuse, se così si può dire, con un abbraccio tutt’altro che sentito che, diciamolo, ha fatto discutere non poco.

La prova è rappresentata dal fatto che, una volta fuori dal reality, gli attacchi sono proseguiti. Scatenato più di ogni altro è apparso Antonio Zequila che, nelle ultime ore, ha trovato una nuova occasione per attaccare proprio Antonella Elia rea di aver parlato male di lui a Live: Non è la D’Urso.

Il precedente, le battute al vetriolo di Antonella Elia

Ad aver causato la replica di Antonio Zequila sono state alcune battute al vetriolo di Antonella Elia nei suoi riguardi. Ospita di Barbara D’Urso, la showgirl ha parlato un po’ della sua vita privata. Il rapporto venuto alla luce è stato, soprattutto, quello con l’ex compagno Marco Senise. Un argomento che Valeria Marini aveva glissato domenica scorsa ma che la Elia ha affrontato tranquillamente.

“Già il fatto che un uomo vada a mettere in piazza la mia vita privata è una cosa che mi irrita parecchio” ha sostenuto la Elia con un sorriso molto ironico. Poi ha proseguito affermando che “Di Antonio Zequila ne basta uno”, facendo riferimento al fatto che l’attore utilizzi realmente la vita altrui per far parlare ancora di sè.

La replica di Antonio Zequila

Ascoltate queste parole pronunciate dalla Elia a Live: Non è la D’Urso, la replica di Antonio Zequila non si è assolutamente fatta attendere. “Devo riconoscere che si è rimpolpata bene“ ha sostenuto l’uomo in un post condiviso su Instagram. La risposta vera e propria, però, arriva con le parole successive “In casa era inguardabile, una cariatide restaurata..”. Un vero e proprio colpo basso a cui, con molte probabilità, la showgirl non tarderà a rispondere.

L’attacco, però, non finisce di certo qui. “Ieri sera un’ex concorrente del GF VIP 4” ha scritto l’uomo “la biondo cenere senz’anima, mi ha di nuovo menzionato. Una sorta di ossessione all’ultimo neurone che le aleggia nella labile mente”. Parole certamente importanti ed alquanto offensive alle quali, comunque, Zequila non è nuovo. Non tarderanno, a maggior ragione, a suscitare una reazione.