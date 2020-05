Uomini e Donne, chi è e cosa fa Sirius, il baby corteggiatore di Gemma?

Sin dal momento in cui, a Uomini e Donne, ha svelato la sua età, il baby corteggiatore di Gemma Galgani, Sirius, ha fatto molto parlare di sé. Il ragazzo, infatti, è giovanissimo ed ha appena 26 anni. Il suo presunto interesse per la dama torinese ha fatto sobbalzare sulla sedia Tina Cipollari ma non solo.

Anche la Galgani, in un primo momento, si è dimostrata abbastanza stupita da questo corteggiamento. Questo, però, non le ha impedito di accettarlo fornendo agli opinionisti, e non solo, una nuova occasione per attaccarla. E le cose non sono migliorate con l’arrivo in studio del ragazzo che è stato, ancora una volta, bersaglio dell’opinionista e di alcune donne del parterre. Ma chi è Sirius? Conosciamolo un po’ più da vicino.

Sirius, ufficiale gentiluomo

Dopo quasi due settimane di conoscenza via chat, Sirius è finalmente arrivato in studio per conoscere Gemma Galgani. Il ragazzo, infatti, si è finalmente incontrato con la dama torinese che, da più giorni, sostiene di voler conquistare. Un ingresso sicuramente in pompa magna per il ragazzo che è entrato in studio con la divisa da lavoro. Vestito di bianco, come un vero e proprio ufficiale gentiluomo, il giovane ha fatto sognare buona parte delle ragazze da casa.

Positivamente colpita anche Gemma Galgani che ha, poi, ascoltato dal vivo le parole del suo giovanissimo corteggiatore. Ed è proprio qui che Sirius ha chiarito i particolari che lo riguardano. È partito, infatti, con il chiarire il suo nome. Sirius, in realtà, si chiama Nicola Vivarelli ed ha, in effetti, 26 anni. Diversi, dunque, sono stati smentiti dal momento che non era chiaro se il giovane avesse, o meno, mentito sulla sua età.

Nicola Vivarelli, cosa fa nella vita

Ma cosa fa nella vita Sirius? Anche sul lavoro il giovane ha detto la verità. È infatti deck officer presso la Carnival Cruise, una delle compagnie di navi da crociera più grandi e conosciute. Gemma, che tremava già di per sé per l’emozione, non è rimasta delusa ma cosa avrà pensato realmente?

Sirius arriva da Forte dei Marmi ed è, dunque, toscano. Una città di mare per cui non ci stupisce che il ragazzo abbia dedicato proprio al mare la sua carriera. Il primo imbarco è avvenuto alla giovanissima età di 21 anni in Inghilterra. Un’occasione importante che ricorderà sempre. Il ragazzo, nella vita, fa anche il modello e non è difficile comprenderne la motivazione.