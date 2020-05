Uomini e Donne, Tina Cipollari davvero pronta a sfilare?

Durante le ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo visto una Tina Cipollari particolarmente agguerrita verso alcuni dei protagonisti del parterre maschile e femminile. Su quest’ultimo fronte, naturalmente, gli attacchi non possono che riguardare Gemma Galgani rea, stavolta, di aver accettato un corteggiamento particolarmente rischioso.

La dama torinese, infatti, ha conosciuto via chat un corteggiatore di nome Sirius che si è poi rivelato essere un ragazzo di appena 26 anni. Nicola, così si chiama il ragazzo, ha dichiarato un forte interesse per la 70enne, provocando dure reazioni sia all’interno che all’esterno della trasmissione. Tina Cipollari, in particolare, non ha saputo trattenersi dal dire la sua e, proprio nella puntata di ieri, ha ricevuto un guanto di sfida. Lo accetterà? E di cosa si tratta? Vediamolo.

Tina Cipollari e l’ennesimo attacco a Sirius

Sirius è stato poco simpatico sin dall’inizio a Tina Cipollari. L’opinionista, difatti, ha da subito attaccato il corteggiatore della Galgani per la sua giovane età. A rappresentare un problema, in particolare, non è l’età in sé del ragazzo ma il fatto che un uomo così giovane possa realmente essere interessato ad una donna che potrebbe essere, anagraficamente parlando, sua nonna. Da qui l’accusa di essere falso ed interessato solo alle telecamere.

Lo spunto per gli ultimi attacchi è arrivato direttamente dalla sfilata femminile che, dopo tanto tempo, abbiamo nuovamente rivisto in studio. Ad un 10 dato alla Galgani, sono seguiti alcuni voti (più bassi ma buoni) verso ragazze molto più giovani e avvenenti. Tina Cipollari ha giudicato false anche le valutazioni criticando pesantemente l’esibizione attorno ad un palo della dama torinese.

Il guanto di sfida

Vista la grande energia con cui Tina Cipollari ha cercato, in tutti i modi, di provocare una sua reazione sbagliata, Sirius, alias Nicola Vivarelli, ha lanciato una sfida all’opinionista. Il ragazzo ha apertamente invitato Tina a sfilare anche lei in passerella mettendosi in gioco come fanno le donne che lei tanto ama criticare. Tra lo stupore di tutti, dal momento che nessuno si aspettava una risposta del genere, Nicola ha voluto difendere così il voto dato a Gemma.

La risposta di Tina, ovviamente, non ha tardato ad arrivare. “La prossima volta ti leverò la soddisfazione, non ti preoccupare” ha detto la donna che tutti conosciamo non avere alcun pelo sulla lingua. A questo punto, non rimane che attendere. Alla prossima sfilata vedremo in passerella anche la bella Tina?