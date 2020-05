Paola Perego scrive un libro e svela il suo dramma: “Mi ha perseguitato per 25 anni…” (FOTO)

Alcune ore fa, sul profilo Instagram di Paola Perego è apparso un post nel quale la donna ha annunciato l’uscita del suo nuovo libro. Il prossimo 12 maggio, infatti, sarà disponibile “Dietro le quinte delle mie paure” dove la conduttrice si è spogliata di tutte le sue paure.

La donna, nel post introduttivo alla sua opera, ha brevemente ragguagliato i fan circa il contenuto di quelle pagine. I fan, ovviamente, sono accorsi numerosi per complimentarsi con lei e per porgerle anche qualche interessante domanda.

Paola Perego annuncia l’uscita del nuovo libro

In queste ore, sul web non si sta facendo altro che parlare di Paola Perego e dell’uscita del suo nuovo libro. La conduttrice ha voluto informare tutti i suoi fan della notizia ed ha spiegato qual è il contenuto dell’opera. Nel caso specifico, la protagonista ci ha tenuto a chiarire che non si tratta di una vera e propria autobiografia, bensì di un racconto sincero di alcuni momenti trascorsi.

Nel corso della sua vita, la conduttrice è stata vittima di attacchi di panico, i quali l’hanno perseguitata per ben 25 anni. Durante tali momenti quel mostro, così come lo chiama lei, l’ha fatta sentire a disagio, l’ha umiliata e le ha reso l’esistenza davvero impossibile. Ad ogni modo, dopo cure e molti anni, è riuscita a debellare quel brutto male che l’ha attanagliata per moltissimo tempo. Per la prima volta, adesso, la donna ha avuto il coraggio di mettersi a nudo e di raccontare tutto.

Le domande dei fan

All’interno del post su Instagram in cui Paola Perego ha annunciato ll’uscita del suo libro la moglie di Lucio Presta ha voluto condividere con tutti la gioia di essersi liberata dal problema. Adesso è una persona migliore e sicuramente diversa rispetto a prima. Al di sotto del post in questione sono intervenuti numerosi follower che si sono mostrati entusiasti della notizia. Quello degli attacchi di panico è un problema che, purtroppo, affligge molte persone.

Per questo motivo, sono stati davvero in tanti a dire di essere interessati ad acquistare il libro. Inoltre, alcune persone hanno anche domandato alla loro beniamina come sia riuscita a superare tutto questo. Lei ha risposto che si può uscire, ma c’è bisogno di cure e di un aiuto esterno. Per ulteriori dettagli non resta che aspettare il 12 maggio.