Brutto colpo per Maria De Filippi, ‘tradita’ dalla sua pupilla: il retroscena [FOTO]

Emma Marrone sbarca a X Factor?

Nelle ultime ore il nome di Emma Marrone è stato accostato a X Factor. La cantante salentina potrebbe essere la nuova giudice del talent show Sky. Quindi l’artista pugliese potrebbe ‘tradire’ Maria De Filippi lasciando Amici, per approdare alla nuova edizione del programma in onda alla concorrenza.

Al momento non ci sono ufficialità, ma gli addetti ai stanno lavorando per formare la nuova giuria. Se la Marrone venisse confermata, quest’ultima potrebbe dare una ventata di freschezza e professionalità al format. Ricordiamo che Emma ha una grande esperienza in quel settore visto che è stata direttore artistico di Amici per alcune stagioni. (Continua dopo la foto)

Emma Marrone tradisce Maria De Filippi?

La clamorosa indiscrezioni è stata resa nota da Dagospia, il portale diretto da Roberto D’Agostino. Sul noto sito si legge che la giuria della nuova edizione di X Factor prende forma e guarda alla concorrenza. Infatti ci sarebbero delle trattative in corso tra Emma Marrone e Sky.

Il volto del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi dovrebbe sedersi dietro al bancone del programma condotto ancora una volta da Alessandro Cattelan. Al momento resta forte l’ipotesi del ritorno in giuria di Manuel Agnelli. Ad oggi la cantante salentina non ha detto nulla a riguardo, al momento si sta concentrando a fare degli appelli al Governo per dare dei sussidi alla sua categoria.

Rumors su X Factor 14: i primi nomi dei giudici

E se Maria De Filippi ha reso noti i nomi di Amici Speciali, per la 14esima edizione di X Factor si sa poco e nulla. Nelle ultime ore sul web è iniziata a circolare la voce che il talent show potrebbe lasciare Milano e approdare nella Capitale. Forse per via del Coronavirus?

Stando a quanto riportato dal sito Dagospia, gli autori avrebbero contattato due vecchi volti del programma di Sky Uno. Stiamo parlando di Mika e Manuel Agnelli. Inoltre si fa avanti un’indiscrezione che era circolata anni fa, ovvero che il cantante Neffa potrebbe ricoprire il ruolo di giudice.