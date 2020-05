Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, in lacrime su Instagram: “Mi manca terribilmente” (FOTO)

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella ha pubblicato delle Instagram Stories in cui si è mostrata in lacrime. La fanciulla ha voluto condividere con i fan un momento un po’ triste della sua vita ed ha lasciato tutti senza parole.

Solitamente, i social si adoperano per condividere cose belle e spensierate. Tuttavia, è proprio quando si mostrano le proprie fragilità che viene fuori la vera indole di una persona. Ebbene, questo è ciò che ha fatto la compagna di Andrea Dal Corso.

Lo sfogo di Teresa Langella

Teresa Langella non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime nel momento in cui ha parlato di tutta la situazione che sta vivendo il popolo italiano e non solo. La fanciulla si è soffermata soprattutto su tutte quelle persone che non hanno più un lavoro e sono costrette a fare i salti mortali per arrivare a fine mese in questo periodo così particolare. Inoltre, il suo pensiero è andato anche verso tutti coloro che ancora non hanno avuto la possibilità di abbracciare un proprio caro.

Lei stessa, dato che si è allontanata da Napoli, sua città natale, per andare a lavorare in radio, si trova nella condizione di non poter abbracciare la sua famiglia. Anche se per molti il 4 maggio ha rappresentato un momento di ricongiungimento, per lei non è stato affatto così. La fanciulla, quindi, ha ammesso di sentire moltissimo la mancanza dei suoi cari.

Le lacrime per la sua famiglia

Tutti i fan dell’ex tronista sapranno perfettamente quanto lei sia legata a suo padre, sua madre e sua sorella. Per tale motivo, l’essere costretta a stare lontana dai suoi affetti è, sicuramente, una prova molto dura. Nel parlare di tutta questa situazione, Teresa Langella non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare le lacrime. Subito dopo, però, si è data coraggio ed ha provato arincuorare tutti i suoi fan.

I momenti tristi, purtroppo, capitano ed è assolutamente normale specie in questo periodo. Ad ogni modo, la cosa importante è trovare il coraggio e la forza di rialzarsi più forti e combattivi di prima e in questo Teresa è molto brava.