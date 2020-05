Jasmine Carrisi, incidente bollente per la figlia di Al Bano: che spettacolo! (FOTO)

Jasmine Carrisi è la quinta figlia di Al Bano Carrisi. La giovane ragazza è nata nel 2001 e come tante ragazze della sua età trascorre molto tempo sui social. Proprio attraverso il suo account Instagram, è riuscita a ottenere una grande popolarità ma come spesso accade, in tanti le rilasciano commenti disprezzativi.

Nonostante tutto, Jasmine Carrisi continua la sua vita senza badare a chi l’ha insulta e pochi giorni fa ha stupito tutti. Nel dettaglio ha pubblicato una stories in versione ballerina. Nulla di strano se mentre si fosse abbassata non avesse mostrato le sue grazie in diretta. Vediamo insieme cosa è successo.

Jasmine Carrisi nel mirino degli haters

Jasmine Carrisi ama trascorrere molto tempo in compagnia dei suoi follower. La figlia di Al Bano spesso viene criticata per via del suo aspetto fisico e per l’eccessiva chirurgia a cui secondo alcuni si è sottoposta. In tanti, l’accusano di voler somigliare alla madre Loredana Lecciso, rovinando così la sua naturale bellezza.

Proprio alcuni giorni fa, Jasmine Carrisi è stata presa di mira per uno strano rigonfiamento alle labbra. Nulla di strano e di preoccupante, ma solo una foto modificata per divertirsi. Nessuno però ha colto la sua ironia e in molti si sono scagliati contro di lei. Mesi fa, invece, altri leoni da tastiera l’hanno addirittura paragonata al Ken umano, bullizzandola davanti a tutti.

La figlia di Al Bano mostra più del dovuto

Nei giorni scorsi Jasmine Carrisi ha lasciato i suoi follower a bocca aperta. Come tante ragazzine della sua età, anche lei si è iscritta su Tik Tok, ottenendo anche li una grande popolarità. E proprio sul nuovo social che la figlia di Al Bano si stra divertendo tra balletti e imitazioni. Direttamente dalla sua abitazione a Cellino San Marco si è lasciata andare ad un sexy siparietto.

Infatti, mentre si è abbassata per leggere dei commenti durante la diretta ha mostrato il suo seno. Non avendo il reggiseno e un top molto scollato il suo decolletè ha fatto perdere la testa molti iscritti. Ecco l’immagine in questione: