Giuseppe Conte e il retroscena sui suoi capelli, la confessione: “In realtà li taglio…”

La popolarità del Premier Giuseppe Conte

Senza ombra di dubbio il Premier Giuseppe Conte è il protagonista della quarantena da Covid-19 che è terminata lo scorso 3 maggio. In queste settimane il Presidente del Consiglio è diventato un vero sex symbol e addirittura sui social sono nate delle pagine fan che lo sostengono. Grazie alle conferenza stampa e bollettini, Conte ha conquistato molti cittadini italiani, conquistandosi uno spazio che va al di là della politica.

Sappiamo tutti che i parrucchieri e barbieri sono chiusi da oltre due mesi e rimarranno tali fino al 1° giugno. Nonostante questo, il Premier sul piccolo schermo appare sempre composto e con i capelli impeccabili. Ovviamente questo particolare ha sollevato delle polemiche sui vari social network, ma a smorzarle ci hanno pensato Le Iene Show.

Le Iene Show svelano l’arcano sui capelli tagliati di Conte

Raggiunto da un inviato de Le Iene Show, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confidato un segreto eccezionale. “Siccome è un segreto e so già che lei non mi crederà, sono disposto alla prova. Ebbene, me li taglio da solo. Lei non ci crede ma se vuole glieli taglio io…”, ha rivelato il Premier.

Sembrerebbe uno scherzo ma non lo è, il capo dell’attuale Esecutivo ha la capacità di tagliarseli da solo e, stando alle sue parole, è una vecchia abitudine. “E’ una vecchia pratica che appresi durante l’Università. Li tagliavo anche a tutti i miei coinquilini“, ha rivelato Conte al programma di Italia 1 ideato da Neri Parenti.

La conferma di Rocco Casalino

Quindi il mistero intorno ai capelli del Premier Giuseppe Conte è stato risolto. Quest’ultimo non ha a disposizione un barbiere privato o cose del genere. Il noto politico ha l’abitudine di occuparsi del suo look in prima persona.

A confermare tutto ciò ci ha pensato l’ex gieffino Rocco Casalino, suo portavoce. L’uomo è a conoscenza di quello che fa il Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti ha confermato: “Anche prima se li tagliava lui, già da prima che chiudessero i barbieri“.