Gabriel Garko ha ereditato la bellezza dai genitori: l’attore presenta mamma e papà su Instagram [FOTO]

Gabriel Garko lontano dalla televisione

Gabriel Garko per anni ha rappresentato il volto di punta delle fiction di Canale 5. Da qualche tempo, però, il noto attore torinese ha deciso spontaneamente di stare lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo dedicandosi ad altro.

Il professionista che è stato legato con Eva Grimaldi, è molto geloso della sua vita privata, infatti difficilmente mostra delle cose personali sui suoi canali social. Qualche tempo fa, però, il modello piemontese ha sorpreso tutti condividendo su Instagram una foto dei genitori in bianco e nero accompagnandola con la seguente didascalia “Mamma e papà”.

A chi assomiglia: mamma o papà?

Stando ai follower, lo scatto postato da Gabriel Garko ha un filo di malinconia, tuttavia è piaciuta moltissimo al popolo del web che lo segue con affetto. Osservando attentamente l’immagine, i seguaci del modello hanno evidenziato una certa somiglianza con i suoi genitori.

A quel punto è iniziato il “gioco delle somiglianze”. Sembra che gli occhi e le labbra del protagonista de L’Onore e il Rispetto ricordano tantissimo quelli della madre. Mentre il naso sembra l’abbia ereditato dal padre. In poche parole il professionista torinese, come fanno notare i fan, è un mix perfetto tra coloro che lo hanno messo al mondo. (Continua dopo la foto)

Gabriel Garko al centro del gossip: amore e chirurgia estetica

Negli ultimi anni Gabriel Garko è finito al centro del gossip per due ragioni: presunti ritocchini estetici e la relazione sentimentale con una persona misteriosa. Per quanto riguarda la chirurgia estetica, l’ex modello torinese ha ribadito più volte di non essersi mai rivolto a dei chirurghi di quel genere.

Tempo fa era gonfio in viso perché faceva uso di cortisone per un problema di salute. Mentre sulla vicenda amorosa, si dice che l’attore piemontese abbia una storia con il collega Gabriele Rossi e che non voglia dichiarare la sua omosessualità. Ovviamente il diretto interessato ha sempre negato tali indiscrezioni affermando che non deve dare spiegazioni a nessuno sulla sua vita privata.