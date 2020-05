Amadeus, sapevate che Giovanna Civitillo era una ballerina? Il video inedito

Amadeus e Giovanna Civitillo innamorati più che mai

Senza ombra di dubbio Amadeus e Giovanna Civitillo formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da diversi anni e il loro incontro è avvenuto all’interno di uno studio televisivo. Lo scorso febbraio il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno l’ha voluta a Sanremo in occasione della 70esima edizione del Festival della canzone italiana.

Con la donna al teatro Aristone era presente anche il figlioletto José. Ma non tutti sanno che la consorte dell’artista siciliano ha un passato da danzatrice. La soubrette originaria di un comune in provincia di Napoli sin da ragazzina ha sognato di fare televisione. Per questo motivo ha studiato danza e nel lontano 1996 ha debuttato sul piccolo schermo proprio come ballerina.

Giovanna Civitillo nasce come ballerina

Prima di essere ingaggiata a L’Eredità al fianco del marito Flavio Insinna, la bella Giovanna Civitillo ha partecipato come ballerine a numerose trasmissioni sia in Rai che a Mediaset. Ricordiamo, ad esempio: Domenica In, Carramba che sorpresa al fianco di Raffaella Carrà e tanti altri.

Successivamente, ovvero nel 2000, è approdata nel game show condotta dal siciliano e dopo qualche tempo si sono messi assieme. In quell’occasione la donna si era fatta conoscere al grande pubblico grazie ai suoi stacchetti, seguiti con attenzione e divertimento dai telespettatori della prima rete pubblica.

Giovanna Civitillo e la sua esperienza a L’Eredità

Giovanna Civitillo per qualche stagione è stata una Professoressa de L’Eredità, ovvero quando Amadeus era al timone del popolare quiz tv che attualmente è nella mani del collega romano Flavio Insinna. All’epoca la professionista originaria di Vico Equense faceva la famosa ‘scossa’.

I sue si sono conosciuti nel lontano 2000 e nove anni di fidanzamento dopo sono convolati a nozze, ma col rito civile. Solo nel 2019, dopo aver ottenuto l’annullamento del precedente matrimonio si è sposato in chiesa. Ecco a voi una clip nella quale si può vedere proprio la Civitillo durante una delle sue performance di danza nel game show L’Eredità: