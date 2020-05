Amici Speciali: torna Anna Pettinelli con una sorpresa, ecco tutti i dettagli

Anna Pettinelli sarà presente nel nuovo format con altre due donne per rappresentare le radio. Ecco tutti i dettagli appena annunciati dalle pagine ufficiali

Amici Speciali arriverà presto su Canale 5

È quasi tutto pronto per Amici Speciali, il nuovo format basato sul tradizionale talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il programma arriverà a metà maggio e pian piano stanno uscendo sempre più informazioni a riguardo. Inizialmente era stato pensato in modo totalmente diverso: doveva chiamarsi Amici All Star, doveva esserci una gara tra ex concorrenti e cantanti famosi. Per via del Coronavirus questo non sarà possibile.

Ma gli ex concorrenti di Amici e i cantanti noti ci saranno. Il cast è composto da 12 persone, quindi vedremo sul palco Giordana Angi, Alberto Urso, Irama, Random, Michele Bravi, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Umberto Gaudino, The Kolors, Gaia Gozzi, Javier Rojas. Come vedete ci sono ex vincitori del talent, ballerini, ormai professionisti, e due cantanti “fuori dal giro”.

Più che una gara, sarà una “maratona artistica”, una condivisione e uno spettacolo tra artisti per solidarietà. Infatti, tutto il ricavato delle 4 puntate previste andrà alla Protezione Civile per l’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia. Ma ecco che cosa ha annunciato in queste ore la pagina ufficiale di Amici.

Anna Pettinelli presente con le radio

Dal post che potete vedere riportato qui sotto della pagina ufficiale Instagram del programma abbiamo saputo che Anna Pettinelli tornerà. Anna ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto ad Amici 19 ed è stata molto apprezzata anche e soprattutto per i corsi di Storia della Musica che ha fatto con i ragazzi. (Continua dopo il post)

Come potete vedere questa volta avrà un ruolo diverso. Anna Pettinelli sarà presente nel programma per rappresentare RDS. Con lei anche Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile per RTL 102.5. Non è la prima ad effettuare un cambio dalla versione classica: anche Stash dei The Kolors ha abbandonato il ruolo di insegnante per rimettersi in gioco tra i talenti.

Non solo, ma sappiamo anche che la giuria sarà composta da due donne e due uomini. Sarà, quindi, diversa da quella di Amici 19, ma sappiamo già che ci sarà Vanessa Incontrada. Per lei ruolo confermato come ha detto lei stessa in una diretta Instagram qualche giorno fa. Che cosa ne pensate? Curiosi di vedere il nuovo format?