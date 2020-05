Francesco Totti esausto, Ilary Blasi trasforma la sua casa in uno zoo: dopo il gatto arriva una capretta [FOTO]

Nuovo arrivo in casa Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due oltre ad essere genitori di tre meravigliosi ragazzini sono amanti anche degli animali, in particolare la professionista Mediaset. Infatti quest’ultima ha deciso di ampliare la sua già numerosa famiglia facendo entrare dei pelosetti.

Mentre l’ex Capitano della Roma è stato sempre restio di avere degli amici a quattro zampe in giro per casa. Tuttavia Er Pupone si è dovuto chinare alle pretese della sua dolce metà. Dopo l’arrivo di Donna Paola, ovvero il gatto senza pelo, adesso è giunta anche una capretta tibetana.

Ilary Blasi porta in casa una capretta tibetana

Ebbene sì, in casa Totti è arrivata una simpaticissima capretta tibetana. A presentarla ai follower è la stessa Ilary Blasi attraverso delle Stories su Instagram. Il caprino è in braccio alla figlia Isabel, il cui volto è coperto da una grosso adesivo a forma di cuore. Al momento l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip non ha reso noto il nome dell’animaletto, infatti sullo scatto postato sul social network appare solo la seguente didascalia: “Benvenuta”.

Con molta probabilità il quadrupede sarà una delle protagoniste della famiglia dello sportivo e della nota professionista di casa Mediaset. Inoltre c’è da sottolineare che l’abitazione della coppia è abbastanza ampia, quindi non manca lo spazio per poter ospitare altri animali. (Continua dopo la foto)

Francesco Totti e il retroscena sul gatto senza pelo

Qualche settimana fa, nel corso di una diretta Instagram, Francesco Totti ha confidato all’ex collega Bobo Vieri di aver avuto una discussione con la moglie per colpa di un gatto. L’ex Capitano della Roma è sempre stato restio nell’avere degli animali in casa.

Mentre un giorno Ilary Blasi si è presentata con un felino senza pelo che ha chiamato Donna Paola. Ora a distanza di qualche settimana la conduttrice di Eurogames ha popolato la sua numerosa famiglia con una capretta tibetana.