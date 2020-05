Oroscopo mercoledì 6 maggio 2020: Scorpione in ripresa, scelte importanti per Vergine

L’Oroscopo del 6 maggio di tutti i segni zodiacali preannuncia giornate molto intense per Capricorno, Vergine e Gemelli. I nati sotto questi segni dovranno prendere decisioni importanti. Lo Scorpione è in netta ripresa mentre il Leone deve mantenere la calma.

Oroscopo: Leone mantieni la calma

Ariete. In questo momento vi sentite un po’ bloccati, sia in amore sia nel lavoro. Molte attività sono ancora chiuse e questo potrebbe generarvi qualche piccola tensione. Le relazioni che già avevano qualche problema potrebbero giungere ad una risoluzione definitiva. Cercate di tenere duro fino al prossimo fine settimana.

Toro. Oggi potreste soffrire di un po’ di gelosia. Il vostro partner, o una persona a cui tenete molto, potrebbe farvi arrabbiare. In questo periodo sentite il bisogno di stabilità, pertanto, potreste essere spinti a richiedere costantemente delle attenzioni. Badate un po’ di più alla vostra forma fisica perché nella giornata odierna la pigrizia regnerà sovrana.

Gemelli. Questo è il momento di riprendere in mano la vostra vita. Sia la sfera lavorativa sia emotiva potrebbero regalarvi interessanti soddisfazioni. In amore potreste essere sul punto di compiere un passo importante, mentre nel lavoro stanno per arrivare delle interessanti proposte che fareste bene a valutare con serietà.

Cancro. Ciò che dovete evitare assolutamente in questo momento è chiudervi in voi stessi. Se vi aprirete con i vostri cari e con le persone che tengono davvero a voi potreste alleggerirvi di molti pesi. L’Oroscopo del 6 maggio preannuncia una fase di ripartenza anche per i nati sotto questo segno, pertanto, tenete duro e non arrendetevi alla prima difficoltà.

Leone. La Luna è in opposizione e questo significa una sola cosa: essere prudenti. Cercate di non cedere alle provocazioni e siate quanto più calmi è possibile. Specie in ambito lavorativo potrebbe esserci qualche inconveniente. Per indole tendete a riversare sugli altri i vostri malumori, ma se non volete rischiare di compromettere alcune relazioni, oggi sarebbe meglio tirare un freno.

Vergine. Anche per voi vale la regola della pazienza. I piccoli dissapori con il partner sono stati risoli e oggi potrete godere di tutto l’affetto e la vicinanza della persona che amate. Le decisioni che prenderete nelle prossime settimane potrebbero essere decisive per il vostro futuro, pertanto, non lasciatevi sopraffare dalle emozioni e ponderate bene tutti i rischi.

Bilancia. L’Oroscopo del 6 maggio preannuncia una giornata all’insegna dell’autostima. Oggi vi sentirete sicuri di voi stessi e affascinanti, questo avrà una duplice conseguenza sia dal punto di vista lavorativo sia emotivo. Nel primo caso potreste riuscire a persuadere qualcuno per raggiungere i vostri scopi e le vostre ambizioni. Per il secondo ambito, invece, potreste fare delle conquiste molto interessanti.

Previsioni 6 maggio: Scorpione si riprende ma la guerra non è finita

Scorpione. La situazione sta gradualmente migliorando. Per fortuna, a partire dalla giornata odierna ritroverete la giusta carica per affrontare ogni situazione. Tuttavia, è importante restare cauti e gridare alla vittoria solo dopo che la bufera sarà passata. Il partner vi sarà accanto in questo momento della vostra vita. Cercate di non lasciarvi trasportare da inutili discussioni.

Sagittario. Questo non è un periodo facile per molti Sagittario. Ad ogni modo, il vostro spirito d’iniziativa e il vostro ottimismo non dovranno essere persi di vista. Specie nel fine settimana le stelle si porranno in una congiuntura più positiva. Molti nodi verranno al pettine e le questioni irrisolte verranno chiarite buone opportunità anche nel lavoro.

Capricorno. Giove nel segno oggi potrebbe rendervi un po’ pensierosi. Molti di voi stanno attraversando un periodo molto importante e delicato per questo sentirete il bisogno di concentrazione. La vostra strategia per trovare soluzioni a problemi è quella di ritagliarvi il vostro spazio per fare ordine e ripartire. Ebbene, questo è proprio ciò che farete oggi.

Acquario. L’amore procede bene. Le relazioni destinate a durare tanto sono quelle in cui vengono condivisi interessi comuni, sogni e ambizioni. I nati sotto questo segno sono alla continua ricerca di sfide e sono pervasi dalla voglia di mettersi alla prova. Attenzione ad un po’ di gelosia che potrebbe contraddistinguere questa giornata.

Pesci. Molti tra i nati sotto questo segno hanno dovuto affrontare qualche piccola delusione in questo periodo. No temete che le cose torneranno a girare a vostro favore già dalla fine di questa settimana. A partire da oggi 6 maggio, però, comincerete a sentirvi molto meglio e a catalizzare la vostra rabbia in energia.