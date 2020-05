Amici Speciali, Gaia Gozzi ha conquistato Irama. Ecco i dettagli

Gaia ha conquistato Irama

Anche se la data d’inizio non è stata ancora ufficializzata, le 4 puntate di Amici Speciali andranno in onda a maggio. Maria De Filippi ha proposto questo nuovo format per intrattenere il pubblico in un periodo storico così delicato. Nel casto ci saranno sia ballerini che cantanti che hanno ottenuto visibilità esibendosi sul palco del talent show.

Tra questi ci saranno Alberto Urso, Giordana, Irama, Umberto Gaudino e Gaia Gozzi. Quest’ultima ha vinto la recente edizione, portando a casa il montepremi e la coppa. I suoi fan non vedono l’ora di acquistare i biglietti del suo primo concerto. Nel frattempo hanno notato un particolare sui social che riguarda il nuovo compagno d’avventura Irama.

‘Ora pretendo solo una cosa: duetto’

Gaia ha conquistato Irama sicuramente per il suo indiscusso talento canoro. I follower della giovane più attenti hanno notato che il ragazzo ha iniziato a seguirla su Instagram. Il gesto ha fatto molto pensare, dal momento che non è un follower dei suoi ex compagni di scuola. Noto per la sua riservatezza, qualche anno fa era legato al personaggio pubblico più discusso di questi mesi.

Si tratta di Giulia De Lellis. Le cose non sono andate bene perché lui ha deciso di lasciarla. Nel giro di poche ore è uscito allo scoperto con una modella e molti hanno insinuato che fosse già dietro l’angolo. Nonostante tutto c’è un rapporto civile, privo di ogni rancore. Se l’ex corteggiatrice è tornata tra le braccia di Andrea Damante, lui si sta dedicando a questa nuova esperienza televisiva.

Ha dimostrato palesemente di stimare e apprezzare Gaia al punto tale da far avanzare una proposta interessante. In tanti vorrebbero vederli cantare insieme per assistere così a una grande performance. Gaia potrebbe valutare l’idea di fare un tour con Nicolai Gorodiski, ma non è da escludere l’ipotesi di un duetto con Irama.

Valentin non fa parte del cast

Irama e gli altri non hanno esitato ad accettare l’invito della De Filippi per sostenere la sua nobile causa. Secondo fonti attendibili pare che non sia stato riservato lo stesso trattamento a Valentin Dumitru, il ballerino che sta facendo parlare di sé. Ciò dipende dal flirt con la professionista Francesca Tocca e dalla ramanzina che ha ricevuto prima di lasciare il programma.