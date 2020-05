Uomini e Donne, bufera contro Sirius: spuntano scatti di parti intime e commenti imbarazzanti (FOTO)

Subito dopo la messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne sul web è scoppiata una bufera contro Sirius, il nuovo corteggiatore di Gemma. Il nuovo arrivato è davvero giovanissimo, tuttavia, ha detto di essere interessato a conoscere una donna così avanti con l’età come la Galgani.

Questo, ovviamente, ha fatto sorgere parecchie polemiche sia in studio sia sul web. In molti credono che il giovane stia mentendo, ma in queste ore sono trapelate delle prove che sembrerebbero incastrarlo. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha mostrato a tutti ciò che lui faceva e diceva con il vecchio profilo Instagram.

Foto hot dal vecchio profilo di Sirius

In queste ore, la terribile influencer Deianira ha pubblicato dei contenuti molto compromettenti che riguardano Sirius, il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne. La donna ha scovato il vecchio profilo del protagonista e sono emersi dei retroscena assurdi. Il giovane, infatti, pare fosse solito scattarsi delle foto completamente senza veli. A generare particolare sgomento è stato soprattutto lo scatto relativo alle sue parti intime coperte solamente da un fazzoletto.

Questo, però, non è affatto tutto. A confermare le ipotesi di coloro i quali ritengono che Sirius stia solo prendendo in giro la Galgani ci ha pensato un amico del protagonista. Un certo Alex, infatti, ha commentato al di sotto di un post pubblicato sul profilo Instagram del talk show pomeridiano alludendo al fatto che fosse solo una farsa. (Continua dopo la foto)

Il commento di una amico del nuovo corteggiatore di Uomini e Donne

Nel caso specifico, l’utente in questione ha chiesto a Sirius se fosse davvero serio ad andare a Uomini e Donne per frequentare una persona così adulta. Il commento, inoltre, è stato accompagnato da una fragorosa risata. Subito dopo la diffusione di questi contenuti, sorgono spontanee delle domande: per quale ragione il cavaliere aveva un vecchio profilo che, prima di intraprendere l’esperienza nel programma, ha cambiato?

Inoltre, perché un suo amico lo ha preso in giro pubblicamente sulla sua decisione di andare su Canale 5? La risposta, in realtà, sembra alquanto chiara per molti. Ad ogni modo, ad indignare ulteriormente i telespettatori è il fatto che Gemma abbia accettato tutta questa situazione e non abbia immediatamente allontanato il toy boy smascherandolo.