Barbara D’Urso viene fatta fuori dal Grande Fratello: lei commenta e svela chi la sostituirà

L’emergenza sanitaria attualmente in atto in Italia ha scombussolato parecchi piani, sia per quanto riguarda la vita delle persone comuni, sia quella dei vip. In queste ore, infatti, la conduttrice Barbara D’Urso ha spiegato una grossa novità che riguarda il Grande Fratello, programma che avrebbe dovuto condurre lei a partire dal prossimo autunno.

Lady Cologno si è lasciata intervistare dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni ed ha rivelato delle cose molto interessanti che riguardano il suo futuro. Nel caso specifico, pare che la presentatrice non sarà più alla conduzione del GF NIP. Vediamo tutti i dettagli.

Intervista a Barbara D’Urso

Nel corso di una recente intervista, Barbara D’Urso ha confessato che, quasi certamente, a partire da settembre non ci sarà il Grande Fratello in versione tradizionale. Il programma, con molte probabilità, verrà sostituito dal GF VIP condotto, ancora una volta, da Alfonso Signorini. Spifferi di Cologno Monzese, infatti, rivelano che il direttore dell’azienda ha deciso di dare una seconda opportunità al reality condotto dal giornalista.

Questa decisione, ovviamente, lascia un po’ interdetti i telespettatori dato che in molti si sono trovati a criticare il suo modo di condurre la trasmissione. Tuttavia, ad onor del vero, bisogna anche porre l’accento sul fatto che il conduttore si è trovato a gestire una situazione davvero assurda e anomala. Pertanto, potrebbe essere stata questa la causa di alcuni errori commessi.

Le ultime decisioni sul Grande Fratello

Al di là di queste supposizioni, la cosa che sembra alquanto certa è che Barbara D’Urso non sarà alla guida del Grande Fratello. A partire dalla prossima stagione televisiva, quindi, Lady Cologno dovrebbe continuare ad essere alle redini solo dei soliti tre programmi: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live non è la D’Urso. In realtà, lei stessa ha ribadito che bisogna attendere gli sviluppi dell’emergenza per comprendere quali strategie l’azienda adotterà.

Nel frattempo, Mediaset sta facendo di tutto per continuare ad intrattenere il suo pubblico facendo rispettare tutte le regole necessarie. Anche la stessa conduttrice esorta continuamente i suoi fan su Instagram a rispettare le disposizioni governative e a continuare a rimanere a casa il più possibile. Ieri sera, ad esempio, ha intrattenuto tutti i follower con un nuovo ed esilarante video mentre stira.