Mara Venier, la ‘minaccia’ al marito Nicola Carraro non passa in osservata: “La vuoi finire?” [VIDEO]

La difficile quarantena di Mara Venier

Gli ultimi due mesi sono stati particolarmente pesanti per Mara Venier. L’emergenza sanitaria per Covid-19 l’hanno tenuta lontana dai nipoti e dalle persone a cui vuole bene. Inoltre recandosi a lavoro, ovvero per la diretta di Domenica In, la professionista veneta è preoccupata per l’incolumità del marito Nicola Carraro.

Ricordiamo che l’ex produttore cinematografico tempo fa ha avuto dei eri problemi di salute, quindi l’artista Rai ha il timore di portargli il virus a casa. Per tale ragione ogni volta che esce e poi rientra lascia gli abiti e calzature fuori e li lava immediatamente. In più sono otto settimane che non dormono insieme.

La vendetta di Nicola Carraro

Nonostante la paura, Mara Venier e Nicola Carraro continuano a vivere nella stessa casa condividendo anche attimi divertenti. Infatti il marito della conduttrice spesso la riprende di nascosto mentre fa le faccende domestiche e poi condivide i contenuti sui social network.

Ad esempio qualche giorno fa la presentatrice di Domenica in è salita in terrazzo per pulire il pavimento preso d’assalto dalla formiche. La donna era con un outfit casalingo, infatti aveva addosso solo una lunga maglia che le lasciava le gambe scoperte. L’ex produttore l’ha filmata col suo cellulare e in lontananza le ha detto: “Guarda che sei tutta mezza nuda amore mio”. (Continua dopo il video)

Mara Venier ‘minaccia’ il marito

A debita distanza dalla moglie, Nicola Carraro rivolgendosi a lei le ha detto che stamane lo faceva ridere più del solito. Il motivo? Per via della mise indossata durante le pulizie in terrazzo. A quel punto Mara Venier ha afferrato una scopa minacciandolo così: “La vuoi finire, la vuoi finire”.

Ma l’ironia del marito non è terminata qui, infatti nella clip in questione si sente anche: “Guardate la signora della televisione come è ridotta“. La settimana prima l’ex produttore cinematografico, sempre su Instagram, aveva postato un filmato che mostrava Mara mentre stendeva il bucato con dei mollettoni tra i capelli e felpa e pinocchietti.