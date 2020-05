Manuel Vallicella ex corteggiatore di UeD “La sua perdita mi ha cambiato”

Manuel Vallicella, la sofferenza per la mamma è ancora oggi troppo grande

Manuel Vallicella ex corteggiatore, ex tronista di Uomini e Donne si sfoga oggi a un anno dalla perdita della mamma raccontando quanto questo evento lo abbia cambiato e ferito profondamente. La morte di chi gli ha donato la vita gli si è tatuata addosso, proprio come i tatuaggi che porta fiero.

Dal giorno in cui la sua mamma è scomparsa, afferma che la sua vita è cambiata, totalmente, perdere un genitore è la cosa più brutta che possa avvenire. Lui non ne ha mai parlato in modo aperto, proprio perché vederla stare male è la cosa che l’ha fatto più soffrire in assoluto. Adesso parlando con i suoi fan ha raccontato di non avere avuto grande scelta, è dovuto andare avanti perché purtroppo non rimane molto da fare.

La quarantena non l’ha aiutato e forse proprio per questo ne ha parlato sui social. D’altronde quando si è sensibili, una situazione come quella che stiamo vivendo tutti attualmente non può fare altro che male. Il ragazzo ha Infatti affermato che nonostante stia soffrendo, sta cercando di andare avanti con la sua vita, proprio come ha promesso che avrebbe fatto, lo sta facendo al posto di chi avrebbe tanto voluto vivere, ma non ha avuto la possibilità di farlo. (Continua dopo la foto)

Manuel Vallicella il suo percorso a Uomini e Donne ha dimostrato che…

Lo scorso anno pubblicò la foto insieme alla mamma, augurandole Buon viaggio. Quella foto entrò nel cuore di tutti. Ai tempi di Uomini e Donne, quando andò a corteggiare Ludovica Valli si mostrò come un ragazzo molto particolare a causa dei tanti tatuaggi in viso. Alla fine si scoprì essere un bravissimo ragazzo, sensibile e dolce scacciando via tutti i pregiudizi e dando dimostrazione del fatto che non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina. La grandiosa sensibilità, La debolezza sono i tratti che lo hanno reso diverso da qualunque altro ragazzo dentro lo studio di Uomini e Donne.

Lui e Ludovica si conoscevano già dall’estate precedente, si erano incontrati ad Ischia, ma tra loro non c’era mai stato nulla di particolare. La ragazza era molto attratta da lui, sia fisicamente che mentalmente, era nato un grosso feeling, non abbastanza per portarla a scegliere lui piuttosto che Fabio Ferrara. Poi Manuel ebbe l’opportunità di iniziare un suo trono, andato però male, come lui si aspettava.

Un percorso terminato male perché troppo pulito per far parte del mondo della tv

Il tronista aveva affermato sin dall’inizio di conoscersi abbastanza da poter dire di non essere adatto al mondo della tv. È troppo pulito, troppo sensibile per poterlo fare soprattutto dopo una sbandata come quella presa per Ludovica. È il classico ragazzo che quando si innamora di una donna e si fa male, non riesce a sciogliersi una seconda volta soprattutto non subito.

Decise comunque di provare per poi ritirarsi dopo pochissimo tempo affermando di non essere in grado di portare avanti il percorso, di non voler prendere in giro nessuno. Disse però alle ragazze di non sentirsi in difetto, sapeva di essere lui il reale problema in quella situazione. Da quel momento in poi è scomparso dalla TV, ha fatto della sua passione il mestiere della vita, Oggi è un tatuatore di successo.