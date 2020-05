Harry e Meghan la vendetta contro la famiglia reale, rivelazioni scottanti

Harry e Meghan, cosa sta per venire fuori?

Harry e Meghan hanno deciso di parlare, lo hanno fatto a seguito di vari comportamenti all’interno della corte di Buckingham palace che non sono piaciuti a nessuno dei due. Così lo hanno fatto attraverso un libro che in realtà è pronto già da più di un anno, esattamente dalla nascita di Archie.

La sua pubblicazione sarebbe stata rimandata per dare una seconda chance alla famiglia reale ma a quanto pare tutto è sfumato. Così ad agosto tutto il mondo potrà leggere il libro dal titolo “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” ovvero in italiano “Cercando la libertà: Harry e Meghan e la costruzione di una Famiglia Reale Moderna”. A quanto pare i rapporti tra loro e la famiglia si sono rovinati piano piano sempre di più nel tempo.

Harry e Meghan, i difficili rapporti con William e Kate

Henry e Meghan hanno quindi deciso di parlare di quanto è avvenuto tra loro due e William e Kate. I rapporti tra i fratelli Harry e William e le due cognate Meghan e Kate non ritorneranno più alla normalità. Secondo le anticipazioni di quanto leggeremo, la famiglia reale ha tantissimi segreti e tanti problemi al suo interno. Ma di questo si occuperà la regina Elisabetta ancora una volta che già in passato ha dovuto preoccuparsi di risolvere faccende a questa simili.

Insomma si tratta dell’ennesimo duro colpo alla famiglia reale che fa di tutto per sembrare una famiglia perfetta, felice, ma così non è. Ci sono delle profonde spaccature che piano piano vengono fuori. Questa faccenda ci riporta molto indietro nel tempo, quando Lady Diana raccontò, scandalizzando il mondo intero, dei vari tradimenti del marito.

I reali tentano di limitare i danni, ma è troppo tardi

Adesso arrivano le confessioni dell’ex coppia reale che ha recentemente rinunciato a tutti i titoli nobiliari per vivere una vita serena e tranquilla, in pace con il mondo. Chi ha già avuto modo di leggere il libro dice che parla di una vendetta dei coniugi nei confronti di una famiglia che sembrerebbe averli trattati in modo diverso rispetto a William e Kate. I due infatti hanno fatto il possibile per cercare di rimediare, ma non è stato possibile.

Alla base di tutto Ci potrebbe essere il fatto che Kate è la più tutelata dalla famiglia reale, non si conosce ancora il motivo. Ad ogni modo di recente sembrerebbe essere stato fatto il possibile per evitare la pubblicazione del libro, ma ormai è troppo tardi, quel che fatto è fatto. Ad agosto conosceremo tutti i segreti di Buckingham palace.