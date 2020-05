Alessia Marcuzzi, la foto che infiamma l’Web: haters all’attacco [FOTO]

Alessia Marcuzzi ed il periodo di quarantena

Alessia Marcuzzi, come tutti gli italiani nell’ultimo mese, ha passato la sua quarantena a casa aspettando il momento di ritornare ad una situazione di relativa normalità. Molto attiva sui social network, ha riscosso molto successo ed apprezzamenti per le foto postate sulla sua pagina ufficiale di Instagram dove si è fatta riprendere senza trucco ne filtri. Nonostante i suoi 47 anni, Alessia Marcuzzi si rivela donna bellissima anche senza artifizi e tonnellate di correttore.

Con la Fase 2 oramai cominciata, la presentatrice di Temptation Island si lascia andare con i suoi fans e racconta il suo desiderio principale di questo momento: poter tornare al mare ed immergersi nelle acque meravigliose e limpide dei villaggi vacanze. E lo fa postando una vecchia immagine dove si vede la sua silouette mentre sta per tuffarsi in mezzo alle onde. Inutile dire che i fans hanno immediatamente commentato la foto.

I commenti lusinghieri rivolti dai fans

L’immagine della bella Alessia Marcuzzi ha destato il popolo del web dal torpore e, in poche ore ha ricevuto ogni sorta di commento. Dagli apprezzamenti spinti dei soliti ‘leoni da tastiera’, a quelli più genuini e pacati delle sue ammiratrici. Anche Francesca Cipriani non si tira indietro e, vista la foto da segno del suo apprezzamento con un Like.

Alessia Marcuzzi risponde ad un haters

Come sempre accade però, in mezzo a tanti complimenti, c’è sempre qualcuno che critica e giudica senza un vero motivo:” Hai ritoccato un po’ troppo il giro vita. Sproporzionato!”. Quest’utente, vedendo l’immagine e credendo che fosse ritoccata male per essere pubblicata, si lascia andare a questo commento poco educato.

La bella Alessia Marcuzzi però, visto il post, non riesce a sorvolare su quelle parole e risponde a tono: “l’ho sempre avuto sproporzionato… ho le spalle larghe”. A questa precisazione l’hater di turno non ha avuto più possibilità di replica e si è dileguato nel nulla come era venuto.

Speriamo che il desiderio di Alessia Marcuzzi di tornare presto a bagnarsi in qualche bella spiaggia possa avverarsi presto e che tutto questo periodo di rigida quarantena diventi solo un vago e lontano ricordo. Ecco il post che Alessia ha regalato ai suoi fans su Instagram.