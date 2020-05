Uomini e Donne, spuntano le chat inaspettate di un partecipante

Le chat inaspettate

Ieri, lunedì 4 maggio, è tornato su canale 5 il classico format del programma Uomini e Donne. Per due settimane i riflettori sono stati puntati su Giovanna Abate e Gemma Galgani. Quest’ultima ha conosciuto virtualmente dei pretendenti, ma ha deciso di incontrare Nicola, un giovane di 26.

La dama torinese era convinta che mentisse sull’età, ma poi ha capito che si sbagliata. Ha accettato ugualmente la conoscenza, creando forti dissensi nello studio. Tina Cipollari ha attaccato entrambi perché è inconcepibile che possa esserci una storia tra loro. Onde evitare il peggio, Maria De Filippi li ha fatti accomodare per poi passare alle altre vicende sentimentali. Veronica Ursida ha rivelato di avere delle conversazioni private di Giovanni che non ha esitato a mostrare.

‘Mi sembrava una cosa studiata per attaccarmi’

Le chat inaspettate di Giovanni sono quelle che ha avuto con una donna ricomparsa dopo tanti anni. In pratica Veronica è stata contattata su Instagram da una persone per metterla in guardia sul cavaliere. Quest’ultimo avrebbe sentito la donna che in passato gli ha procurato dei problemi al punto tale da causare la fine di una sua relazione.

Da quando Giovanni è comparso nel piccolo schermo, è stato ricontattato e lui ha risposto solo per prendersi una rivincita. L’ha detto a Veronica, la quale non gli ha creduto. Era sul punto di troncare con lui, però ha cambiato idea. Come se non bastasse ha riferito di avere letto anche le conversazioni che ci sono state qualche settimana fa con Roberta Di Capua. Non è la prima volta che le due siano rivali in amore, in quanto quasi sempre ha avuto la meglio Veronica.

Anche stavolta le cose si sono evolute in suo favore, così Roberta si è arrabbiata. Giovanni ha deciso di non portare più avanti la conoscenza perché non gli piace come affronta le situazioni. Spesso ha pensato che volesse trovare il pelo nell’uovo per attaccarlo. Ragion per cui si focalizzerà solo su Veronica.

Nuovo amore per Valentina?

Dopo il triangolo amoroso si è passati alla presentazione dei nuovi partecipanti. Tra questo c’è il calciatore Alessandro Niceforo. Dopo aver parlato di sé, Valentina non ha nascosto il suo interesse. Per questo motivo la De Filippi ha detto ad entrambi di ballare, ovviamente senza sfiorarsi per via delle norme imposte dal governo. Come andrà a finire?