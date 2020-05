Amber Heard, l’attrice di “Aquaman” ed ex moglie di Johnny Depp lutto straziante (FOTO)

E’ morta la mamma di Amber Heard, l’attrice è distrutta dal dolore e annuncia la sua scomparsa con un post toccante su Instagram

E’ distrutta dal dolore la bellissima e affascinante Amber Heard. L’attrice ha annunciato la scomparsa della madre con un post toccante che ha pubblicato su Instagram. L’ex moglie di Johnny Depp è sconvolta dal dolore e ha voluto ricordare la madre che ha definito un’anima bella e gentile. Nelle due fotografie che ha postato di sé bambina ha scritto parole di amore e di affetto, che manifestano però il suo cuore spezzato.

La madre, Page Heard, li ha lasciati presto, aveva infatti 63 anni. Ogni tanto la donna, che era un’impiegata, ma di una bellezza travolgente, era comparsa sul profilo Instagram di Amber. Bella come una modella, non faceva parte del mondo dello spettacolo, ma negli scatti la donna mostra una bellezza mozzafiato.

Capelli biondi, sorridente e solare, ha combattuto una malattia con tenacia, ma non ha mai dato a vedere nulla. Nelle foto che la ritraggono insieme alle figlie appare felice di essere con loro. (Continua dopo la foto)

Amber Heard parla dell’amore per la madre

Anche Amber Heard e sua sorella Whitney hanno mantenuto la massima riservatezza e non hanno rivelato nulla cause della morte della madre. Adesso si aggrappano ai ricordi, e Amber nel suo post parla del cuore aperto della madre, del suo essere risoluta. Questo secondo la heard ha reso la madre la donna migliore che lei abbia mai conosciuto.

L’ultimo periodo però è stato doloroso, ha detto l’attrice, ma è servito per capire quanto amore ci fosse tra loro. L’attrice ha anche aggiunto di ritenersi molto fortunata ad avere lei come madre, che l’ha supportata nelle sue scelte, anche da adulta. Sia lei che la sorella sono sempre state sostenute dalla donna che voleva solo la loro felicità.

L’attrice profondamente addolorata per il lutto

La Heard ha anche detto che sono stati vicini a loro sia amici che parenti in questo momento così doloroso. E ha ringraziato tutti per la vicinanza, fondamentale per affrontare un dolore così grande. Il post su Instagram con le sue foto ha avuto in poco tempo tantissimi messaggi di solidarietà e affetto.

Per Amber Heard, attrice di Aquaman, sono giunti tante dimostrazioni di vicinanza per questo grande lutto che l’ha colpita. Un altro colpo dopo il divorzio da Depp che le ha fatto vivere momenti terribili.