Alba Parietti insulti e offese social “Basta botox: sembri un’altra!” (FOTO)

Insulti verso Alba Parietti, la showgirl viene accusata dagli utenti di usare troppo botox, lei però dice che è tutto falso, scopriamo cosa è successo

Volano gli insulti e le offese nei confronti di Alba Parietti che non finisce mai di stupire. Sul web sono stati in tanti a scatenarsi perché si è mostrata al naturale. Alcuni utenti hanno inveito contro di lei e l’hanno accusata di ricorrere troppo spesso al botox. La Parietti non ha mai nascosto di avere usato parrucche e altri abbellimenti che la rendono ancora più affascinante.

E così ha voluto farsi vedere sul suo profilo Instagram senza extension e senza trucco. Una Alba del tutto naturale, ovviamente sempre bellissima e in forma. Il selfie acqua e sapone postato sul social ha stupito i follower, ma vi sono tanti scatti che permettono di ammirarla come è davvero. Un gesto coraggioso per la Parietti, che solitamente appare impeccabile e truccata di tutto punto. (Continua dopo la foto)

Alba Parietti si mostra al naturale su Instagram

Nel post ha detto che adesso si piace anche così com’è e la quarantena ha fatto crescere in lei il desiderio di mostrarsi al naturale. Senza filtri, dunque, e anche senza le chiome da Vamp che in genere porta. Da quando è iniziato il lockdown la showgirl ha detto di non usare più le clip e ha voluto toglierle per stare comoda in casa.

A differenza di prima adesso si è abituata a vedersi com’è e ha avuto il coraggio di farsi vedere anche dai suoi followers. Ha anche aggiunto che magari in futuro potrà togliere anche altri filtri, ma è ancora da vedere. Insomma, un bel cambiamento per Alba, che si accetta per come è realmente, e non ha paura di farsi vedere. Che poi è sempre affascinante, e la sua è una paura immotivata.

I fan scatenati insultano la Parietti

Se da un lato sono arrivati tanti commenti positivi da parte di tanti ammiratori, non sono mancate le critiche. E oltre alle critiche, anche le offese e gli insulti. Proprio così, alcuni follower le hanno detto che usa troppo botox e che è irriconoscibile.

Alba ha risposto con rabbia e ha voluto mettere fine alle critiche dicendo che non è vero che usa il botox. Ha aggiunto anche di non averlo mai usato e che non lo farebbe mai. Ha detto all’utente che l’ha offesa che probabilmente è frustrata e ha bisogno di uno psicologo. La sua risposta è piaciuta a molti che le hanno fatto un plauso!