Justine Mattera grande dolore per la sua perdita “Gli ultimi istanti li hai passati tra le mie braccia” (FOTO)

E’ morta l’amica a quattro zampe di Justine Mattera, la showgirl distrutta dal dolore per aver perso la sua cagnolina che adorava

E’ un fiume in piena Justina Mattera ed è sempre attiva sul social, dove si mostra in tutta la sua bellezza. La showgirl è una bomba di energia e sensualità e a 49 anni che compirà il prossimo 7 maggio è davvero uno schianto. Sul social non manca di pubblicare scatti che la ritraggono mentre si allena, ma non mancano anche quelli bollenti e provocanti.

La Mattera si diverte a stuzzicare i fan stimolando il desiderio e non manca di colpire nel segno. Ultimamente si è fatta ritrarre mentre era distesa sul divano con addosso solo le piccolissime mutandine e una corta t-shirt. Nello scatto guarda davanti a sé e porta i capelli alla rinfusa. Il dito in bocca e l’espressione pensierosa le danno un’aria molto sensuale.

Justine Mattera addolorata per la morte di Piper

Per avere quel corpo stupendo Justine Mattera si impegna molto. Infatti, oltre che showgirl e modella è anche un’appassionata ciclista. Va dunque spesso in bici anche insieme al marito Fabrizio Cassata. In questo periodo di quarantena anche lei si è dedicata allo sport e ora può tornare a correre in bici per strada. La sua felicità di recente è stata interrotta da un lutto tremendo.

La Mattera ha perso la sua cagnolina, una splendida cocker spaniel di nome Piper, bellissima con il suo manto corvino. Justine ha detto che lei è stata la sua prima figlia e che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita. La cagnolina ha passato gli ultimi momenti della sua vita fra le braccia della showgirl. Per Justine era una compagna di giochi, una amica e una figlia. (continua dopo la foto)

La Mattera ricorda con affetto la sua cagnolina

Nel post pubblicato su Instagram la Mattera ha rivelato tutto il suo dolore per la perdita della sua grande amica. Il post ha commosso tutti i follower che subito le hanno inviato messaggi di affetto e di solidarietà. La showgirl ha salutato nel post la sua Piper e ha detto che la ricorderà sempre. Alcuni utenti hanno anche detto che hanno vissuto questo dolore e perciò capiscono cosa sta provando.

Tanti quindi i commenti dei fan che hanno voluto risollevarla. La showgirl ha parlato ancora con affetto della sua dolce cagnolina e ha voluto ricordarla con parole amorevoli.