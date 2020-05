Ancona: passeggero senza mascherina insulta l’autista

Un brutto episodio di cronaca si è verificato ad Ancona, dove un passeggero senza mascherina ha insultato l’autista della linea Conerobus, che lo ha invitato a non salire sul mezzo in quanto sprovvisto di mascherina, presidio obbligatorio in questa delicata Fase 2. Come se non bastasse, l’uomo ha sputato al conducente.

Ancona: autista Conerobus insultato da passeggero senza mascherina

Ha dell’assurdo quanto accaduto ad Ancona ai danni di un autista della Conerobus che, come ogni giorno, stava svolgendo il suo lavoro sulla linea urbana della città. L’uomo stava per salire sul mezzo senza mascherina. Dato che si tratta di una violazione delle norme igienico sanitarie indispensabili per fronteggiare la difficile situazione determinata dal Coronavirus, l’autista lo ha invitato a non salire sul bus, senza immaginare la sua reazione.

Nella giornata di lunedì 4 maggio sulla linea 4 che fa servizio nella città di Ancona, un cittadino ha tentato di salire sull’autobus, sebbene sprovvisto di protezione al viso. Dopo che il conducente lo ha esortato a mettere la mascherina, l’uomo ha cominciato a inveire contro di lui, senza ascoltare le raccomandazioni. Non contento, quando il conducente ha chiuso le porte, l’uomo ha sputato sul mezzo, tra lo sconcerto degli altri passeggeri.

Tolleranza zero per chi non rispetta le regole della Fase 2