Il Paradiso delle signore spoiler 5 stagione: il mistero della giovane con la neonata in braccio

La stagione numero 4 del Paradiso delle signore si è conclusa bruscamente a causa dell’emergenza sanitaria, pertanto, i telespettatori sono curiosi di capire cosa accadrà nella 5. Stando a quanto ipotizzato da TV Serial, a partire da settembre si dovrebbe tornare con il continuo di quanto accaduto fino a questo momento nella soap opera.

Ad ogni modo, ciò che i telespettatori si stanno domandando di più riguarda il misterioso avvistamento di una fanciulla con in braccio una neonata. Sia Marta sia Vittorio hanno avuto questa “visione”, di chi si tratterà mai? Scopriamo le prime ipotesi.

L’avvistamento della ragazza misteriosa al Paradiso delle signore

Molto probabilmente la stagione 5 del Paradiso delle signore sarà il prosieguo della precedente. Numerose situazioni sono rimaste in sospeso, come ad esempio la finta gravidanza di Ludovica e il seguente matrimonio con Riccardo e tanto altro. Ad incuriosire i telespettatori, però, è un episodio che riguarda l’avvistamento di una diciottenne con una bimba appena nata tra le braccia. Nelle ultime due puntate andate in onda, quella numero 134 e 135, i due coniugi Conti hanno adocchiato questa nuova protagonista.

Stando a quanto emerso, pare che la fanciulla si sia mostrata alquanto impaurita. Molto probabilmente è spaventata in quanto teme un futuro incerto per la nascitura, oppure ci potrebbero essere altri segreti. Risulta probabile anche l’ipotesi secondo cui la giovanissima donna sia fuggita da una situazione violenta e pericolosa, pertanto necessiti dell’aiuto dei protagonisti del grande magazzino.

Ipotesi sulla stagione numero 5

Nella stagione 5 del Paradiso delle signore, quindi, potremmo assistere all’intervento di Marta e Vittorio. Il pubblico è perfettamente a conoscenza del fatto che la coppia sta facendo di tutto per avere un figlio. Tuttavia, non riuscendo nel loro intento, i due hanno deciso di darsi da fare per provvedere con l’adozione di un pargolo. Proprio il fatto che i due siano così sensibili su questo tema spinge a credere che possano fornire tutto il loro aiuto alla nuova arrivata.

È assai probabile che la coppia accoglierà la diciottenne offrendole il loro supporto e aiuto per far sì che superi le sue paure. Naturalmente, al momento, si tratta di mere supposizione che, tuttavia, alla luce di quanto accaduto nelle precedenti puntate, potrebbero avere un fondamento decisamente solido.