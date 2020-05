Tina Cipollari parla della Dama

Tina Cipollari, dopo la ripresa del programma Uomini e Donne del 4 maggio, si sfoga rilasciando un’intervista a Tv sorrisi e canzoni. Elemento indispensabile del programma condotto da Maria De Filippi da sempre, Tina Cipollari non vede di buon occhio la dama del trono over Gemma Galgani.

Tra le due non c’è mai stato feeling e, l’ex concorrente di Pechino Express non è una che va molto per il sottile. Il suo successo infatti si è sempre basato sull’onestà e sulla spregiudicatezza tanto da convincere Maria De Filippi a farla diventare il volto più conosciuto di Uomini e Donne.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Già dai primi momenti le due hanno iniziato a stuzzicarsi e a prendersi in giro. Tina Cipollari, che ha compiuto 54 anni non riesce a capacitarsi del modo di fare della dama del Trono Over che, all’età di 70 anni, piange per qualsiasi cosa. Secondo Tina, Gemma cerca solo notorietà e, in un uomo vede solo delle opportunità. (Continua dopo la foto)

Il programma di Maria De Filippi nasce per aiutare a trovare il vero amore. In questo caso, secondo la biondissima wamp, l’attempata dama vuole solo avventure. Il fatto di trovarsi sempre a baciare tutti, secondo lei, ne è una prova.

La frase di Tina a Tv sorrisi e canzoni

Durante l’intervista rilasciata da Tina Cipollari al noto settimanale TV sorrisi e canzoni, sono emerse frasi inequivocabili. Il dono di sintesi sicuramente non fa parte di Tina, ma la schiettezza invece si. “Quel rottame di donna con queste chat mi ha fatto diventare ancora più spietata. È una mummia ridicola!”. Questa è la prima bordata contro Gemma Galgani da parte di Tina Cipollari che, non contenta rincara la dose: “Perché la tratto male? Perché ha 70 anni e piange per qualsiasi cosa. È riuscita a emozionarsi pure per uno che le ha scritto due parole carine su un computer, ma per favore…”.

Questa ultima affermazione denota il dissenso da parte di Tina sul comportamento sconsiderato che la dama 70enne ha tenuto durante il programma in versione quarantena. Il fatto di aver preso in seria considerazione il corteggiamento di un ragazzo di 26 anni è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In questi giorni vedremo sicuramente continuare lo scontro, durante la trasmissione, tra le due donne.