Una Vita, spoiler spagnoli: Ramon in ospedale, Felipe assume Marcia

Nelle prossime puntate di Una Vita, farà l’ingresso una delle nuove protagoniste assolute. Si tratta di Marcia, una domestica brasiliana che verrà assunta da Felipe. Nel frattempo, Ramon avrà in incidente che lo costringerà ad essere ricoverato in ospedale, mentre Genoveva continuerà con il suo piano per mandare all’aria il matrimonio di Rosina e Liberto. I suoi intenti però, verranno fermati da Susana, che metterà in guardia la sua cara amica.

Una Vita anticipazioni: l’arrivo di Marcia

Ad Acacias ci saranno presto nuovi amori. Cinta, a dispetto delle raccomandazioni di Bellita, continuerà ad esibirsi. In una delle sue serate, un ragazzo la noterà e si innamorerà all’istante di lei. Emilio, questo il nome della new entry, farà di tutto per conquistare la deliziosa figlia di Bellita. Nelle prossime puntate di Una Vita inoltre, faremo la conoscenza di Marcia, una brasiliana che alloggerà nella casa di Felipe. Genoveva continuerà a tramare contro Rosina prendendo di mira Liberto, che sarà decisa a sedurre.

Continuando con gli spoiler di Una Vita, Alfredo farà contenta Genoveva dicendole di aver acquistato il caseificio di Antonito, l’unico modo del giovane Palacios per far fronte ai debiti. La coppia gioirà, certa che la loro vendetta ai danni dei vicini stia proseguendo a gonfie vele. Emilio invece farà un’amara scoperta, in quanto Cinta è nelle mire di Rafael, anch’esso attratto dalla sua bellezza. La furia di Emilio salirà alle stelle quando scoprirà il suo rivale in amore fare una serenata a Cinta.

Ramon in ospedale

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Genoveva ordinerà che Ramon venga ucciso, in modo da non far venire a galla la truffa sulla banca americana. Il suo piano però non andrà a buon fine. Il Palacios se la caverà con un brutto incidente domestico che lo costringerà ad essere ricoverato in ospedale, dove Carmen lo assisterà giorno e notte.

Per fortuna, Ramon se la caverà nel giro di pochi giorni e dunque verrà dimesso. Quando rientrerà nel quartierino, si troverà davanti Alfredo. Colto dall’ira, il Palacios sarà sul punto di aggredirlo, ma verrà fermato da Carmen appena in tempo. Nelle prossime puntate di Una Vita inoltre, Genoveva proporrà a Liberto di fare una passeggiata. I due saranno molto vicini, suscitando l’indignazione di Rosina, che non perderà tempo per informare Susana di quanto visto.

Infine, le anticipazioni di Una Vita rivelano che Ramon si farà coraggio e chiederà in sposa Carmen. La domestica, entusiasta, inizierà a pensare al suo abito. Ad aiutarla con i preparativi sarà Lolita.