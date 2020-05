L’impatto del Covid-19 sul prezzo dell’oro: è il momento giusto per vendere

Il prezzo dell’oro sta continuando a salire e negli ultimi giorni si sono registrati dei veri e propri record. Tutto ciò è dovuto senza dubbio all’impatto del Covid-19 sui mercati finanziari: da quando è stata dichiarata l’emergenza infatti moltissimi investitori hanno rivolto le loro attenzioni proprio sull’oro.

Parliamo d’altronde di un bene che in un momento delicato come questo rappresenta una certezza e non ci stupisce il fatto che il prezzo continui a salire. Nelle ultime settimane si sta verificando una vera e propria corsa all’oro e questo significa che è il momento perfetto per coloro che intendono vendere i propri gioielli.

Attualmente, le quotazioni di questo metallo sono tra le più vantaggiose degli ultimi decenni. Vale dunque la pena approfittarne, prima che la situazione torni alla normalità e che il prezzo dell’oro ricominci a scendere.

Il prezzo attuale dell’oro al grammo

Il prezzo dell’oro al grammo subisce delle continue variazioni quindi sarebbe inutile dire quale sia il valore attuale, perché potrebbe cambiare nel giro di poche ore. Quel che è certo è che le quotazioni sono tra le più vantaggiose degli ultimi tempi e che quindi siamo nel periodo migliore per vendere gioielli. Per avere una valutazione precisa del prezzo dell’oro al grammo conviene andare nei negozi specializzati più seri come OroLive che è costantemente aggiornato in tempo reale. Se quindi avete intenzione di approfittarne e di vendere i vostri gioielli, controllate prima nel portale ufficiale quale sia il prezzo attuale in modo da evitare brutte sorprese.

Vendere l’oro: le regole per evitare fregature

Vendere l’oro è ormai una strategia che sfruttano in molti per riuscire a racimolare un po’ di soldi in più. Avere infatti in casa dei gioielli che sono abbandonati nel cassetto ormai da anni non è certo vantaggioso e bisogna anche considerare che potrebbe essere un rischio in caso di furto. Conviene senza dubbio vendere il proprio oro usato e questo è il momento davvero perfetto per farlo. Onde evitare fregature però vale la pena sapere a cosa prestare attenzione nel momento in cui si entra in un compro oro.

Affidarsi solo a negozi autorizzati

I compro oro non sono tutti uguali e alcuni potrebbero essere davvero molto pericolosi. Per evitare brutte sorprese è sempre meglio verificare che il negozio sia autorizzato ad operare a norma di legge, perché il rischio di una truffa è sempre dietro l’angolo.

Il prezzo dell’oro deve essere esposto

Il prezzo dell’oro deve essere esposto nel negozio, in modo che sia visibile a tutti ed aggiornato. Questo è un indice di trasparenza e di affidabilità.

Pesare l’oro a casa è sempre meglio

Per evitare brutte fregature, conviene sempre pesare il proprio oro a casa. In tal modo potrete smascherare subito un eventuale tentativo di frode, perché le bilance che utilizzano i compro oro poco affidabili sono truccate e quindi rilevano un peso inferiore a quello reale.

La ricevuta non è un optional

Ricordate infine che la ricevuta deve sempre esservi fornita per legge: non si tratta di un optional quindi richiedetela e pretendetela se necessario!