Uomini e donne, Sirius smascherato dalla ex: ‘punta alle telecamere’

Sirius sta prendendo in giro tutti? Ecco perchè sarebbe arrivato a uomini e donne

Nelle ultime ore la presenza di Sirius ovvero Nicola Virarelli al Trono Over ha creato davvero una bufera sui social. Il 26enne si è presentato negli studi di Uomini e donne per corteggiare Gemma Galgani. Nonostante la grande differenza d’età, il giovane sembra avere ha tutte le intenzioni di conquistare la dama torinese.

E, a quanto pare, anche lei non vuole rinunciare a questa opportunità. Ovviamente alla buona fede del ragazzo non ci crede nessuno e poche ore fa a smascherarlo ci ha pensato propri la sua ex ragazza Claudia.

Claudia ex di Sirius smaschera il corteggiatore di Gemma

L’ex fidanzata di Sirius è stata intervistata da Fanpage.it. La giovane ventenne di nome Cludia ha rivelato alcune verità nascoste sul suo ex. La ragazza infatti non ha parlato soltanto della sua storia d’amore con Nicola Vivarelli, ma ha anche spiegato dettagliatamente la sua impressione.

I due, come raccontato dalla diretta interessata, si sono conosciuti a Forte dei Marmi, luogo di nascita di Nicola. E da lì, dopo un’amicizia è nato l’amore finito dopo circa tre anni. ‘Non è stata una storia bellissima ma l’abbiamo vissuta con intensità’, ha dichiarato.

A quanto pare, però, non è tutto finito qui. Chiara ha raccontato anche che Sirius tempo fa ha già fatto un provino per Uomini e Donne. Un pensiero che si accomuna a quello di Tina Cipollari e tante altre persone. “Nicola non è affatto interessato a Gemma ma bensì alle telecamere”. Ovviamente, poi, specifica: ‘Devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa’.

Nicola Vivarelli iscritto in un agenzia

Nicola Vivarelli si è presentato a Uomini e donne con lo pseudonimo “Sirius” durante la breve versione del trono “Corteggia con le parole”. Il 26enne ha raccontato di essere un marinaio e confermato di volere conoscere Gemma nonostante la notevole differenza d’età tra loro. Quello che non ha detto in tv e che si è scoperto dando uno sguardo al proprio profilo è che è iscritto a un’agenzia di modelli e influencer. Come reagirà la Galgani quando verrà a saperlo?