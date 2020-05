Batosta per Barbara D’Urso, Mediaset le toglie un programma

Duro colpo per Barbara D’Urso

Non c’è pace per. Il Grande Fratello Nip. Dopo il rinvio per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il reality show con Barbara D’Urso non andrà in onda nemmeno il prossimo settembre. E pensare che fino a qualche settimana fa Lady Cologno dava per certa la 17esima edizione. A rendere nota la notizia ci ha pensato la stessa conduttrice napoletana nel corso di una recente intervista al periodico TV Sorrisi e Canzoni.

Barbarella non ha approfondito l’argomento dicendo che in questo periodo non si possono fare delle programmazioni a lungo termine. Ma secondo quanto riportato dal noto portale TV Blog, l’azienda del Biscione vorrebbe inaugurare l’autunno 2020 con la quinta stagione del Grande Fratello Vip. Ma a chi verrà affidato?

Barbara D’Urso e i complimenti al direttore del settimanale Chi

Intervistata dal magazine TV Sorrisi e Canzoni, chiamata in causa sulla 17esima edizione del Grande Fratello, Barbara D’Urso è stata molto vaga. Inoltre la professionista partenopea ha fatto intendere che Mediaset sia indirizzata su qualcos’altro e soprattutto su qualcun altro. Subito dopo Carmelita ha dato il suo punto di vista sulla conduzione del collega Alfonso Signorini che lo scorso aprile ha chiuso il GF Vip 4 con la vittoria di Paola Di Benedetto.

Lady Cologno ha speso delle parole al miele per il direttore di Chi, affermando che si sentivano spesso complimentarsi per aver portato a termine il reality show in un periodo molto complicato. Quindi la prossima stagione Barbara sarà alla guida di Pomeriggio Cinque Live Non è la D’Urso e Domenica Live.

Il Grande Fratello Vip 5 con Alfonso Signorini già a settembre 2020?

Mentre stando alle indiscrezioni fornire dal sito TV Blog, a settembre 2020 tornerà il Grande Fratello Vip è sembra che sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini. Ovviamente prima si dovrà risolvere la vicenda Coronavirus, quindi la possibilità di aver in autunno un vaccino.

Il direttore del magazine Chi sarà affiancato ancora una volta da Enzo Ghinazzi in arte Pupo col ruolo di opinionista. Mentre è incerta la presenza della modella argentina Wanda Nara.