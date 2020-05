Federica Panicucci torna a Mattino 5 e perde le staffe: “Non ha senso…”

Federica Panicucci torna a Mattino 5

Dopo un paio di mesi di stop, lunedì 4 maggio 2020, con l’avvio della Fase 2 Federica Panicucci è tornata al timone di Mattino 5. Lo storico rotocalco di Canale 5 era stato affidato solamente collega Francesco Vecchi che si è occupato esclusivamente dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Il suo ritorno ha dato un tocco di femminilità al programma targato Videonews.

Ovviamente la professionista Toscana si è ripresa la seconda parte, ovvero quella che prende il via alle 10 sino alle 11, per poi dare la linea alle repliche di Forum. Con inviato e ospiti sparsi in tutto lo Stivale, la donna ha continuato a parlare anch’essa di Coronavirus. Parlando con Flavia Cercato sulla necessità di indossare la mascherina protettiva, la compagna di Marco Bacini ha sbottato così in diretta: “Tanti in giro con la mascherina abbassata e il naso scoperto. Tutto questo non ha senso!”.

Mattino 5: la preoccupazione di Marco Balestri

Ancora una volta Federica Panicucci ha fatto un appello a tutti gli italiani, ovvero di continuare a rispettare le regole indossando i vari presidi di protezione. In collegamento via Skype con l’autore televisivo Marco Balestri, la professionista toscana ha parlato di quelle persone che non vogliono uscire più di casa perché sono terrorizzati e hanno attacchi d’ansia per via del Covid-19.

Anche il suo ospite ha rivelato di aver trascorso dei giorni particolari ma rincuorato ci ha pensato la collega di Francesco Vecchi. La donna, infatti, gli ha detto di guardare avanti. Poi la conduttrice ha lanciato un messaggio di speranza dicendo che molto presto anche nel capoluogo lombardo si tornerà alla normalità.

Federica Panicucci ricorda una vacanza a Londra

Oltre a Mattino 5, Federica Panicucci è particolarmente attiva sul suo profilo Instagram che conta quasi un milione di follower. La professionista di casa Mediaset ha ricordato il 5 maggio di due anni fa.

Sul social network si vede uno scatto che la ritrae in vacanza a Londra insieme al suo compagno Marco Bacini. A corredo della foto la donna ha scritto la seguente didascalia: “Ricordi“.