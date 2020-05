Brutto colpo per Barbara Palombelli, la decisione Mediaset delude il pubblico

Le nuove puntate di Forum tornano a settembre 2020

Un paio di mesi fa, per via delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, Mediaset ha sospeso la programmazione in diretta di Forum. Allo stesso orario, però, Canale 5 ha continuato a trasmettere il Tribunale televisivo con delle repliche dell’attuale edizione.

Con l’avvio della Fase 2 il pubblico più fedele si è chiesto se Barbara Palombelli è la sua squadra sarebbero tornati con gli appuntamenti live. A smorzare i toni ci ha pensato la stessa giornalista romana attraverso il suo profilo Facebook. La professionista ha condiviso un post sul noto social network ringraziando tutti i suoi fan per l’affetto che dimostrano alla trasmissione nonostante sia in replica.

Poi la Palombelli ha rivelato: “Noi stiamo già lavorando per la prossima stagione e vi assicuriamo che proveremo a darvi sempre di più. Grazie, con tutto il cuore”. Quindi da ora sino a settembre continueremo a vedere delle storie già viste gli scorsi mesi.

Forum fermo per l’emergenza Coronavirus

Era lo scorso marzo quando Barbara Palombelli è tutta la sua squadra di Forum si sono dovuti fermare perché in Italia è scoppiata la pandemia di Coronavirus. Oltre alla storica trasmissione di Canale 5 che va in oda dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13, Mediaset ha stoppato anche Lo Sportello di Forum trasmesso il pomeriggio su Rete 4.

Attraverso il suo seguitissimo account Facebook, la moglie dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli ha voluto ringraziare lo stesso coloro che si stanno rivedendo le repliche della trasmissione ereditata dalla collega Rita Dalla Chiesa. Sul social, la giornalista capitolina ha detto: “Ci avete incoraggiato continuando a seguirci e regalandoci dei successi di ascolto inimmaginabili”.

Barbara Palombelli continua ad andare in onda con Stasera Italia

Nelle prossime settimane, quindi, Barbara Palombelli avrà due programmi in meno. Infatti Forum e Lo Sportello di Forum, il suo spin-off, torneranno entrambi in autunno, ovvero a settembre del 2020.

Mentre la nota giornalista romana continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì con Stasera Italia, il programma d’approfondimento di Rete 4 che ultimamente si occupa esclusivamente dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.