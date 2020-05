Bimbo di cinque anni al volante: voleva andare a comprare una Lamborghini

La polizia nello Utah ha fermato un’auto ed è rimasta di stucco nel vedere un bimbo di cinque anni al volante. Quando gli hanno chiesto dove stesse andando, il piccolo ha risposto che voleva acquistare una Lamborghini.

Bimbo di cinque anni al volante: episodio conclusosi bene

Un agente ha spiegato di aver fermato la macchina sulla direzione sud 15 Free perché teneva una guida alquanto pericolosa. Il poliziotto pensava infatti si trattasse di un ubriaco o di una persona colta da malore. È rimasto senza parole quando ha visto il bimbo di cinque anni al volante.

In una conferenza stampa l’agente ha racconto di aver messo in moto il lampeggiante della sua auro e subito la macchina incriminata si è fermata a sinistra. Quando si è avvicinato e ha visto il piccolo, ha avuto un attimo di smarrimento. Si è domandato come fosse possibile che un bimbo di cinque anni guidasse. Il bambino, che era seduto proprio sul bordo del sedile in modo che le sue piccole gambe potessero raggiungere i pedali, ha cominciato a piangere quando ha visto il poliziotto.

Il video dell’evento

Nel filmato catturato da una dashcam, si vede il poliziotto Rick Morgan chiedere al piccolo quanti anni avesse e dove avesse imparato a guidare in quel modo. Il bimbo di cinque anni al volante ha raccontato al soldato di aver preso il SUV di famiglia dopo che sua madre gli aveva detto che non gli avrebbe comprato una Lamborghini. Proseguendo il racconto il piccolo ha detto anche che ha osservato spesso guidare i suoi familiari e ha progettato quella fuga dopo aver fatto visita a sua sorella in California. Solo che si è trovato spaesato non sapendo dove andare, visto che non conosce nessun concessionario

Su Twitter, la Utah Highway Patrol ha pubblicato un post dicendo che ” Uno dei nostri soldati nella Weber Co. ha effettuato una fermata del traffico su quello che pensava fosse un guidatore disabile. Si è scoperto che il guidatore fosse un bambino, di 5 anni, che in qualche modo ha raggiunto l’autostrada guidando la macchina dei suoi genitori. Sono arrivati ​​dal 17 ° e Lincoln a Ogden fino alla 25th St SB-I SB-15″.

La polizia fa sapere che nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Sta di fatto che ora spetta ai pubblici ministeri decidere se proseguire con la denuncia verso i genitori del ragazzo, che avevano lasciato il ragazzo sotto la custodia del fratello mentre erano fuori.