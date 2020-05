Flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, parla il marito: “Mi ha giurato che non c’era stato nulla”

Il Grande Fratello Vip si è ormai concluso da diverse settimane ma le polemiche tra i concorrenti non sembrano volersi placare. Di nuovo al centro del gossip il presunto flirt che ci sarebbe stato alcuni anni fa tra Antonio Zequila e Adriana Volpe.

Nel corso del reality si è parlato diverse volte di questa vicenda, con la conduttrice che ha sempre fermamente negato. L’attore, invece, ha sempre difeso la sua parola. Ne è venuto fuori uno scontro molto duro e che non è piaciuto particolarmente ai telespettatori.

A distanza di diverse settimane da quel momento si torna a parlare di questa vicenda. A prendere la parola, però, in questo caso è stato il marito di Adriana Volpe, Roberto Parli che ha ammesso che aveva discusso di tutto ciò con la moglie già prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Il percorso di Adriana e Antonio al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello Vip con grande entusiasmo, portando sorrisi e buonumore. Con Michele Cucuzza si è divertita molte volte ad intrattenere i compagni di avventura. Ad un certo punto, però, sono nati i primi screzi con Antonella Elia che più volte l’ha attaccata.

Tutto è cambiato quando il Grande Fratello ha pensato bene di scegliere proprio Adriana come ambasciatrice della notizia del presunto tradimento del fidanzato. In seguito c’è stato il chiarimento tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia e tutto si è concluso con un lungo e romantico bacio. Tra le due donne si è creata da questo momento una certa sintonia.

Antonio Zequila sin dall’inizio ha mostrato tutta la sua simpatia. Ha cercato di essere sempre gentile con le donne che sono stato il suo argomento principale. Anche durante le dirette Alfonso Signorini ha fatto entrare alcune presunte fiamme dell’attore. Lui ha sempre scherzato su questa sua vena da tombeur de femme. All’interno della casa, infatti, ha avuto anche la possibilità di incontrare diverse sue ex fidanzate.

Le parole del marito di Adriana Volpe

Come detto in precedenza, il marito di Adriana Volpe ha parlato del presunto flirt della donna con Antonio Zequila. Tramite i social l’uomo ha spiegato che, giustamente, non conosceva la conduttrice 25 anni fa.

Ha inoltre rivelato un aneddoto molto interessante. Secondo quanto scrive Parli, infatti, prima di entrare Adriana Volpe gli avrebbe giurato che non c’era stato nulla con Antonio Zequila e a lui è bastata questa affermazione per andare oltre a quanto rivelato dall’attore nel corso del reality.