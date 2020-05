Taylor Mega si confessa: “A 15 anni sono stata vittima di violenze e ho iniziato a farmi di eroina”

Taylor Mega è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e controversi del web. La giovane influencer con il suo carattere determinato e la sua innegabile bellezza, in pochi mesi è riuscita a diventare un punto di riferimento per i frequentatori dei social.

Oltre 2,4 milioni di follower e foto che lasciano a bocca aperta, le hanno consentito di ottenere la grande notorietà. Nei mesi scorsi la televisione si è accorta di lei anche se ormai da qualche settimana non siede più nei salottini di Barbara D’Urso per una diverbio avuto proprio con la conduttrice.

Taylor Mega ha rilasciato una lunghissima intervista a Libero Quotidiano nella quale ha parlato della sua vita. L’influencer ha parlato anche di un periodo molto brutto della sua vita che l’ha spinta a fare uso di stupefacenti.

L’ascesa di Taylor Mega

Taylor Mega si è fatta conoscere senza ombra di dubbio grazie ai social. Con le sue foto provocanti e provocatorie ha attirato immediatamente l’attenzione di un gran numero di persone. La bella influencer è riuscita a mettersi in luce non solo per il suo aspetto fisico ma anche per la sua determinazione ed il suo carattere.

Ha ottenuto la ribalta nazionale grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi anche se la sua avventura è durata poche settimane. Dopo l’esperienza nel reality di Canale 5 è stata ospite di diverse trasmissioni televisive per raccontare la sua storia. A distanza di qualche mese le si sono spalancate le porte di un altro storico programma ovvero il Grande Fratello in versione Vip, seppur solo per qualche giorno.

Come detto ha un grande seguito sui social grazie al suo stile di vita e al suo modo di far al di sopra delle righe. Spesso in viaggio, posta sul suo profilo instagram momenti dei suoi viaggi e della sua quotidianità. Non ha mai nascosto il suo passato burrascoso del quale ha parlato in diverse occasioni.

Le rivelazioni di Taylor Mega

Come detto in precedenza, Taylor Mega ha rilasciato una lunghissima intervista a Libero Quotidiano nella quale ha parlato della sua gioventù. La bella influencer ha fatto rivelazioni che in alcuni casi hanno spiazzato completamente i suoi fan.

Taylor Mega, infatti, ha raccontato che quando aveva solo 15 anni è stata vittima di violenze da parte del fidanzato che ai tempi nei aveva 18. Una situazione che ha portato a perdere di vista ogni riferimento ed anche per questo in quel periodo ha iniziato a fare uso di eroina e di droga. Fortunatamente alla fine è riuscita a rompere quel sistema perverso.