Uomini e Donne Alchimista, chi è: dopo Alessandro Graziani una nuova ipotesi

A Uomini e Donne arriva l’Alchimista: chi si nasconde sotto la maschera?

A uomini e Donne nella puntata del 5 maggio si è presentato il famoso Alchimista. Ovviamente, il giovane corteggiatore di Giovanna Abate è sceso le scale con la sua solita maschera lasciando ancora una volta la tronista con l’amaro in bocca. Come lei stessa ha dichiarato anche se non si conoscono da molto tempo, è presa a livello mentale e questa cosa la intriga molto.

Dopo settimane di corteggiamento però è nello stesso tempo curiosa di vedere il suo viso e dal web sono spuntati numerosi indizi. Poche ore fa si è parlato di Alessandro Graziani. Molti appassionati di Uomini e Donne notando i suoi movimenti e la sua voce hanno ipotizzato che l’Alchimista potrebbe essere lui. A quanto pare, però, pochi istanti fa è spuntata un’altra ipotesi. Vediamo insieme di chi si tratta.

Chi è l’Alchimista che ha ‘rapito’ Giovanna?

Come già detto in precedenza scoprire l’identità dell‘Alchimista sta diventando davvero un mistero. In primo momento si è parlato dell’ex tentatore Alessandro Graziani ma qualcosa nelle ultime ore ha fatto cambiare idea ai fan.

Il giovane si è presentato in studio nello stesso modo in cui si è rivelato a Giovanna fuori dal programma, ovvero con una maschera. Sappiamo che il ragazzo ha gli occhi scuri, e a confermarlo è stata Maria De Filippi. La conduttrice è l’unica a sapere la sua vera identità ma ha confermato che non è un personaggio dello spettacolo. Ma chi è allora l’Alchimista?

Secondo alcune indiscrezioni, l’Alchimista potrebbe essere Manuel Galiano. La cadenza e anche il modo di parlare sembra essere proprio quella dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia che tra l’altro è sparito dai social. (Continua dopo il post)

Svelata la presunta identità del corteggiatore

A lanciare lo scoop un ex partecipante di Uomini e donne che avrebbe notato nell’Alchimista alcune movenze simili a quelle di Manuel. Inoltre, il giovane ha dichiarato che lo stesso Galiano aveva espresso il desiderio di voler conoscere Giovanna. L’ipotesi che lo riporta a lui, sarebbero anche delle rivelazioni fatte in studio nella puntata del 5 maggio.

Il non volersi togliere subito la maschera per non essere influenzata da persone negative (ovvero Tina) con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. Infine, sembrano combaciare anche la camminata ‘strana’ e la sua voce che gli assomiglia tantissimo. Se così fosse, avrebbe giocato davvero benissimo le carte messe a disposizione da Uomini e Donne, e non ci sarebbe che da fargli i complimenti. Chissà però come reagirà la Abate.