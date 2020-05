Uomo scopre una caverna sotto casa sua: pubblicate le foto dei resti

Un uomo nel Devon ha scoperto una caverna sotto casa sua. L’uomo ha perforato il muro e scavando ha trovato questa incredibile fetta di storia. È probabile che lo spazio sotterraneo sia stato sigillato per almeno 50 anni. Jake Brown stava facendo alcuni lavori in stile georgiano presso la proprietà che aveva appena comprato a Plymouth quando si è accorto che una delle pareti aveva una consistenza diversa al resto. E così è andato a fondo alla questione.

Caverna sotto casa: la scoperta

Curioso di scoprire perché quella parete fosse diversa, Jake ha preso il trapano e ha cominciato a fare piccoli buchi in superficie. Alla fine facendo un’apertura abbastanza grande da poterci infilare la testa dentro ha scoperto la caverna sotto casa sua.

Jake si è sorpreso nel trovare una vasta area sotto casa, in cui erano custoditi barattoli di vernice e un vecchio giornale che suggeriva che la caverna fosse stata immacolata per più di 50 anni. Come se il tempo lì sotto si fosse fermato, Jack è rimasto senza parole ma si è incuriosito parecchio.

Come si è accorto della parete?

Mentre stava bevendo un caffè fuori dalla porta d’ingresso della proprietà, ho notato una macchia nel muro di una trama diversa dalle altre. Ha anche notato che la patch era alla stessa distanza dalla cantina del carbone che stava usando per lo stoccaggio. Così ha preso un trapano e ha iniziato a lavorare osservando i buchi nel muro. Una volta aver fatto due buchi, uno per la visualizzazione, uno per una torcia, ha scorto quella specie di caverna.

Lì sotto ha raccolto di tutto e di più. Seguendo le orme di serie TV come CSI, ha catalogato i suoi ritrovamenti, li ha imbustati e li ha etichettati. Tra barattoli di vetro e bottiglie abbandonate, quello che ha incuriosito maggiormente Jack è stato i brandelli di giornale trovati per strada. Non sapendo come risalire all’epoca di quei residui, l’uomo ha contattato uno storico che conosce, il quale analizzando i resti gli ha spiegato si trattasse di reperti tipici di anni ’50 e anni ’60.

Certo da quella caverna non è sbucato niente di prezioso. Ma non è cosa di tutti i giorni trovare delle caverne sotto il proprio stabile. E magari può sempre essere utile avere altre stanze per riporvi dentro quello più fa comodo.