Acquistare online in modo consapevole con ValutatoPerTe.it

Acquistando online si ha più possibilità di scelta, comprando online eviti le file nei negozi e per pagare, sugli e-commerce si risparmia, i negozi digitali sono comodi soprattutto perché ricevi direttamente a casa lo shopping: quante volte hai sentito dire frasi come queste? e cos’hanno di vero? Proviamo a rispondere, andando con ordine e a partire da una considerazione generale: con ogni probabilità solo acquistare un prodotto recensito da ValutatoPerTe.it o da altri siti simili è un buon modo per fare compere online in tutta sicurezza, in modo consapevole ed evitando brutte sorprese nel momento in cui bussa il corriere e si spacchetta finalmente ciò che si è acquistato.

Oggi, infatti, di e-commerce e negozi virtuali se ne trovano molti più di un tempo e anche al di fuori di aggregatori tradizionali e in qualche modo fidati (come Amazon o eBay, eccetera). Quasi mai, però, quantità fa rima con qualità e, se non è un mistero che truffe e raggiri partano proprio da negozi online che promettono di acquistare risparmiando, niente è più importante che imparare ad acquistare online in maniera consapevole. Ci sono poche regole d’oro e, soprattutto, con un po’ di pratica si riusciranno a fare compere online davvero convenienti e sicure.

Tre semplici regole per acquistare online in sicurezza e risparmiando

Soprattutto se si è alle prime armi, così, la prima cosa da fare è controllare che il negozio virtuale da cui si sta acquistando sia affidabile e offra tutte le garanzie di cui si ha bisogno (metodi di pagamento sicuri, policy per il reso, garanzia sui prodotti, eccetera).

Ancora una volta, se ci si affida a grandi aggregatori sbagliare è difficile e lo stesso succede con gli e-store ufficiali dei brand per esempio. Un po’ più di attenzione dovrebbe essere fatta, invece, a piccoli negozi virtuali e a venditori privati sulle principali piattaforme per l’e-commerce: la qualità dei prodotti venduti, in casi come questi, non è sempre assicurata, così come non lo è che siano rispettate tutte le norme quanto al trattamento dei dati personali per esempio.

Spesso quello che convince ad acquistare online piuttosto che in un negozio fisico è, in secondo luogo, il prezzo davvero vantaggioso dei prodotti acquistati online. Per essere sicuri di risparmiare e che lo stesso sia solo frutto di promozioni speciali, durante occasioni come i saldi stagionali o Black Friday e Cyber Monday, una buona idea è controllare il prezzo originale del prodotto su cataloghi online e comparatori di prezzi. Qualche volta, infatti, un prezzo troppo vantaggioso potrebbe essere spia di un prodotto difettoso, di seconda mano o non originale venduto come nuovo. Più di frequente è un prezzo civetta, che non include le spese di spedizione.

Leggere opinioni e recensioni di chi abbia già provato il prodotto che si intende acquistare online, infine, serve a rendersi conto di qualità dello stesso difficili da indovinare solo leggendo schede tecniche e informazioni riportate online dal venditore o, non di rado, di discrepanze tra queste ultime e come il prodotto si presenta nella realtà. Un buon modo, insomma, per assicurarsi che proprio quel prodotto, e non un altro, sia quello che si sta cercando.