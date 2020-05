Anna Tatangelo si è operata? Quella ‘cicatrice’ che fa preoccupare i fan [FOTO]

Anna Tatangelo dopo la separazione da Gigi D’Alessio

Sono mesi che ormai Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non stanno più insieme. A comunicarlo erano stati entrambi attraverso la stessa Storia sui loro rispettivi profili Instagram. Qualche giorno fa il cantautore napoletano è stato ospite via collegamento Skype con Francesca Fialdini e parlando d’amore sembra aver lanciato una frecciata velenosa alla sua ex.

Nel frattempo quest’ultima continua ad infiammare il web postando delle foto e delle clip molto sensuali sui suoi canali social. Ma di recente la madre di Andrea ha fatto preoccupare i suoi follower per una presunta cicatrice all’addome. Per caso la cantante di Sora si è operata o si tratta di qualcos’altro?

La cantante di Sora si è operata?

Un po’ di tempo fa Anna Tatangelo ha pubblicato una nuova foto sul suo account Instagram mentre mostra il suo fisico asciutto e tonico. La cantante di Sora indossava un paio di pantaloncini e un topo nero che le lasciava scoperto il ventre. E proprio in quella parte del corpo sembra esserci una cicatrice all’altezza dell’addome.

A quel punto tutti coloro che la seguono sul social network si sono precipitati sotto il post o addirittura in Direct per chiedere alla diretta interessata cosa le sia successo. Oltre a domandarle se per caso è stata operata, altre le hanno scritto che è troppo magra e deve smetterla di dimagrire. Altri ancora hanno affermato che fa impressione. Ma qual’è la verità? (Continua dopo il post)

Le varie ipotesi sulla cicatrice

La cosa certa è che Anna Tatangelo non ha subito un’operazione, quindi quella non è una cicatrice chirurgica. Con molta probabilità la posizione assunta dalla cantante di Sora ha dato quell’effetto finale, ricordiamo infatti che l’ex compagna di Gigi D’Alessio è una grande sportiva e ha gli addominali.

Poi c’è un’altra ipotesi, ovvero che l’artista frusinate abbia utilizzato il Photoshop e non le sia riuscito bene. Resta il fatto che la diretta interessata ha mantenuto il silenzio lasciando tutti nel dubbio. La cosa certa è che quella linea sul ventre della Tatangelo non è di certo passata inosservata.